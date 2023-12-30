張雅涵「父母2歲就離異」為女兒首團聚！她哽咽：光用想的就淚崩
樂天啦啦隊女孩張雅涵Kimi，今（30）日舉辦個人首場演唱會，官方預估現場至少超過800位歌迷，還會有演藝圈的好友們，包含何妤玟、梁赫群、姜巧文、李唯楓、林進、陳詩雅、張灝以及樂天多位女孩前來力挺。對此，張雅涵在彩排前坦言有些緊張，特別是小時候就離異的爸爸媽媽，這次為了她特別現身，讓她直呼：「人生中第一次看到爸媽聚在一起。」
記者詹鎰睿／台北報導
為了這次演唱會，工作繁忙的張雅涵花了很多心思，也做了相當多的準備，還將獻出獨家處女打鼓秀，她笑說，唯獨這一段特別緊張，因為只練了一個月，讓她有一點點沒自信。師妹霖霖也在一旁心疼表示，「她還原本要拿掉這段。」
談到今晚表演會不會感動落淚？張雅涵則透露，「看到家人會哭吧！」原來父母在她2歲的時候離異，至今從未見過爸爸媽媽聚在一起的畫面，沒想到爸媽今晚為了女兒的演唱會特地出席，也是全家人首次團聚，讓張雅涵有些感動。
張雅涵笑說，直到現在她還不知道要在台上對父母說什麼話，「我光是在心裡面跑過一遍要說的話，就眼眶泛淚了。」霖霖也爆料，張雅涵之前還傳訊息求助她，結果光用想的就已經淚崩。
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