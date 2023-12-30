楊晨熙被取消班機怒槓航空公司！挺5月孕肚動氣 曝對方1回應超扯
懷孕5個月的39歲女星楊晨熙，趁年底飛到國外度假，預計從香港轉機到杜拜，未料出發前班機被臨時取消，轉換航空公司後又被降等，她忍不住打破「孕婦不能動氣」的禁忌，憤怒打了40分鐘國際電話，不斷反映狀況要求賠償，結果得到「不是會員不能賠償」的結果，讓楊晨熙氣炸了，直呼「真的是我聽過最扯的理由！」
記者江芷稜／綜合報導
楊晨熙透露，行程預定從香港轉機飛到杜拜，但出發前一天卻被臨時告知航班取消，被改票到另一家航空航班，導致行程全部亂掉，造成不少損失，結果更換班機從豪華經濟艙降到經濟艙，向櫃檯人員申訴無果，對方要她改寫email，但寫email後一直了無音訊，最後她只好打國際電話給航空公司客服，結果40分鐘的長途電話裡，對方說要請示長官指示，遲遲都沒有回應，「被客服欺騙兩次說要去問上頭如何處理，結果被抓包根本沒有問」。
令楊晨熙憤怒的點是，最後航空公司給的回應是，「因為不是航空公司的會員，因此無法給我任何賠償」，她不滿表示花兩倍的錢坐了經濟艙，要求補償卻未能獲得回覆，對方允諾要回撥電話也無消無息，「我被騙了第三次，想請問網友們我現在能怎麼處理嗎？還是有什麼消費者保護的管道可以保護我這個小小無力的消費者嗎！？」
她在社群發布文章，怒罵航空公司處理方式滿扯的，表示客服兩度請示主管的結果超荒謬，網友也很心疼孕婦遭遇，甚至分享自己過去搭機的慘痛遭遇，楊晨熙氣噗噗地說「真的是不理啊，還回我那麼扯的理由」，對此，《三立新聞網》詢問該家航空公司，得到的答案是「正在釐清中」。
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