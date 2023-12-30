總統辯論／賴稱中華民國當護國神山將帶來災難！柯文哲批最大失誤
2024總統大選唯一一場辯論會今（30）日舉行，民進黨總統候選人賴清德在電視辯論會中指出，「中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難」。對此，民眾黨總統候選人柯文哲表示，這是賴清德整場辯論會最大失誤，會引發軒然大波。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲在辯論記者會後接受聯訪，媒體詢問賴清德說「中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難」，是否認為涉及國號變更議題，能否接受賴清德務實台獨工作者的解釋？柯文哲表示，今天賴清德最大在台上的失誤就是，這種重要議題怎麼好像都沒準備，講得亂七八糟，可以輕鬆的時候輕鬆，涉及國家定位要非常小心，他剛才在台上就說，「綠媒今天晚上要怎麼幫你拗這句話，中華民國是兩岸的護國神山，是帶來和平還是災難，奇怪你怎麼會講這句話？」
柯文哲反問，「中華民國作為兩岸的護國神山會帶來災難，那你今天是要選哪一個？」
柯文哲說，賴清德還有一個地方也講錯，他說兩岸互不隸屬就是台獨，「奇怪你倒底有沒有讀書？什麼是危險的題目，要怎麼回答？」他認為單單這兩句話就軒然大波，晚上一定要出來解釋，很快AIT（美國在台協會）就來電話問他是什麼意？
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