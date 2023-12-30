科工館與民眾拜票　李昆澤：推動科工館升級為科學教育園區

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李昆澤指出，推動科工館升級改造，打造科教園區。包括：改善科工館的硬體建設；加強科工館的數位化、智慧化與客製化；結合優化綠園道與科工館場域，藉由推動科工館空間改造大計劃，配合周圍設施建設的串聯與改造，優化科工館休憩空間，創建社區休憩共享空間，成為科學教育園區，讓科學教育進一步深耕。
李昆澤強調，科工館在科教領域以及社區休憩空間，都具有指標性的意義。從1997年科工館對外開放以來，科工館作為南臺灣最大且具指標意義的國家級科學類博物館，具有豐富的教育資源及開闊的園區環境，是推動科教的重要基地。此外，科工館對於周邊居民，以同時具備遊樂、休憩的功能，是社區休憩的重要空間。
李昆澤認為，科工館目前面臨一些困境。首先，園區有不同管理單位，導致園區分割沒有統一的整體意象，單位之間壁壘分明。此外，有許多喬木綠籬及內部通路隔離，導致民眾難以辨認單位之間關連性，柏油路面硬化嚴重，部分人行磚道則因園區內喬木根部生長而隆起破損，或民眾車輛違規駛入而壓損，導致鋪面破損。
李昆澤也說，科工館作為南台灣最大的科學博物館，必須盤點現有的空間與資源，藉由開設課程及結合常設展示內容的教育活動，讓科工館能契合公眾需求及社會發展趨勢。並進一步藉由區域資源的整合及跨域合作發展，成為科教園區，朝著齡樂活及綠能科普兩大目標努力，將原本封閉的園區向都市打開，使空間更有效被利用，打造友善、創意和舒適的環境。
李昆澤再次強調，為了實現將科工館結合綠園道與周邊設施，升級為科學教育園區的願景，預計從汰換更新老舊運營系統、妥善運用館藏並豐富展教資源、導入數位科技與AI技術等方面著手，最重要的是，要縫合科工館園區及鐵路綠園道介面、並改善園區附近的人行空間與戶外活動中心，為科工館注入新的活力成為科教園區，繼續為科教的深耕以及周邊社區的休憩，扮演重要的角色。
李昆澤也跟來往的鄉親說明，除了科工館的升級之外，附近的輕軌即將通車，捷運黃線也已經開始土建及軌道動工，另外，新線紫線的可行性評估也正在進行。李昆澤強表示，這些都是他長期爭取的成果，再加上過去爭取的鐵路捷運化，讓三民區的大眾運輸越來越綿密，讓市民朋友有便利的交通選擇。
李昆澤說，科學教育的深耕以及居民生活的改善，都是他非常重視的議題，懇請市民頭家讓他能夠繼續推動、監督相關計畫的落實。他也拜託大家，總統票支持2號賴清德，立委繼續栽培2號李昆澤，政黨票投給6號民進黨，讓他可以持續為高雄拚問政、拚建設！