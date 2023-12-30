總統辯論／談到新竹農地哽咽？柯文哲：父親疼愛變政治攻擊目標
2024總統大選唯一一場辯論會今（30）日舉行，在第三階段交互詰問，民眾黨候選人柯文哲在回答民進黨候選人賴清德的問題時，談及新竹農地爭議猛清痰，還疑似落淚哽咽。對此，柯文哲在會後記者會表示，那塊地是他父親期望他回新竹當醫生買的，「那是父親對兒子的疼愛，怎麼會想到15年後變政治攻擊的目標！」
記者呂炯昌／台北報導
針對講到父親新竹農地時，疑似落淚哽咽？柯文哲會後受訪時表示，自己在台大當主治醫師後就很少回家，平常回新竹也是過家門不入，他坦言，爸媽在新竹就是獨居老人， 一直都沒有時間照顧他們，那塊地是父親當年期望他回新竹當醫生，人生境遇沒辦法自己控制，「那是父親對兒子的疼愛，我怎麼會想到15年後變政治攻擊的目標？」
柯文哲強調，有違規就解決，他實在是太忙，人家質疑怎麼可能會不知道，2018年買地的時候，他還在台大當醫生，當時忙到很少看到太陽，天還沒亮就進去、天黑才出來，他也呼籲，不要求每個人都是聖人，但是有錯改掉就好。
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