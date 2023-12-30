前進果貿眷村　李柏毅獲果貿鄉親支持

民進黨左營楠梓區立委候選人李柏毅昨（29）日前進果貿周邊社區進行車掃、舉辦問政說明會，更成立眷村青年後援會。李柏毅也細數，這些年來針對眷村周邊環境自己做了許多努力，像是完成桃子園路路燈爭取、推動眷村文化保留園區以及眷村日照中心，同時偕市府向文化部爭取經費，加速推動明德新村相關修復計畫，要進一步活化整體眷村發展。
記者郭凱杰／高雄報導
昨天的問政說明會現場邀請到兩位民進黨不分區候選人陳慧君、曾湘樺等人站台，與民眾互動過程既溫馨又熱絡，推翻原先對眷村的既定印象，顯示李柏毅紮實陸戰的成績與選票結構的改變。李柏毅坦言，原以為進入眷村會收到些許噓聲，但整天下來不僅沒有倒讚，反倒是許多民眾站出來與他揮手致意。
身為果貿媳婦的曾湘樺表示，因為爸爸和李柏毅是老朋友，很早以前就認識了柏毅「叔叔」。她談到，在接受民進黨徵召後，許多鄰居很驚訝民進黨竟敢找住在眷村的自己成為候選人，她則笑說這不只代表民進黨多元價值的立場與包容，更是願意栽培、訓練年輕人的典範。
陳慧君說，自己是李柏毅道明高中學妹，同時也是李的選民，她住在楠梓區這些年來，對於李柏毅三任議員「安居樂業」政策相當有感。在「安居」上，李柏毅支持國艦國造、潛艦國造、保護國家安全；在「樂業」上，他力拚文化觀光產業發展，帶給眷村子弟更多的工作權。她向鄉親們喊話，明年要支持能夠為眷村、為青年帶來改變的候選人。
李柏毅指出，未來完成修建眷舍可供招商進駐、文創產業基地等多元使用，不僅要打造跨界人才培育的場所，更要來照顧左營眷村內的每一位鄉親好友。