全家福袋今開賣！四大超商福袋「內容物開箱」　CP值冠軍漲價了

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◾開賣時間：1月1日上午10點
◾福袋款式：分為249／399／499／599／799／超市店限定688元，合計18款
◾大獎：頭獎5台市價170萬以上的THE NEW B-CLASS B180賓士車；二獎是20組萬元全盈+PAY儲值金。
所有福袋都可抽百萬賓士車和萬元全盈+PAY儲值金，不過最低價的「基本款」福袋從200元漲至249元，除了總價值超過200元的零食、飲料外，還有FamiCollection冷藏飲品兌換券（三款組合，隨機出貨）價值60-80元，還有1款精品禮物或商品兌換券，精美禮物有機會是造型原子筆、扭蛋等。
雖然基本款福袋調漲49元，不過大獎從300元現金（1名）跟A180 AMG LINE賓士車（2台），一口氣升級成5台市價170萬以上的THE NEW B-CLASS B180賓士車，同時因應旅遊及休閒娛樂熱潮，參獎至玖獎規劃10萬元旅遊金、Switch、健身環大冒險等好禮。
🟡7-ELEVEN
◾開賣時間：1月10日凌晨0點起
◾福袋款式：分為299元／499元／699元／1299元／1699，合計53款
◾大獎：瑪莎拉蒂Grecale GT跑旅（2名，市價348萬元）、「南極」郵輪行程（1名，市價75.9萬）、星宇航空的美國舊金山雙人來回機票（10名，市價近6萬元）
7-ELEVEN今年依不同價位共推出30款福袋，其中最低價的「基本款」福袋是299元，與去年售價相同，所有福袋都可抽396萬跑旅，差別在抽獎次數，價位由低至高分別加贈1次、2次、3次、4次、6次，299元福袋抽1次依序類推。
以299元福袋來說，共有12款造型選擇，外面的袋子是水桶束口包、PVC防潑水拉鍊提袋、兩用伸縮束口包款，內容物固定是紅包袋2入、飲料2罐、餅乾2包、Mini口口香1包、濕紙巾、品牌優惠券，1組抽獎機會。品牌優惠券包含濃粹美式、精品美式、經典純奶茶買1送1等。
🟡萊爾富
◾開賣時間：即日起至售完為止
◾福袋款式：共6種，200元福袋、399元《七龍珠》聯名福箱、799元七龍珠Z系列龍年福箱，以及貓狗399元零食福袋、1688資訊3C福袋、239元大掃除福袋。
◾刮刮卡大獎：Nintendo Switch（1名）、iPhone 15 128G（5名）、Hi Café 金卡-壹錢捌分（30名）、特獎幻彩條塊10g（30名）。
◾序號頭獎：黃金條塊500g
200元福袋以及七龍珠聯名系列同享雙重抽獎機會，最低價「基本款」200元福袋與去年價格相同，內含1張抽獎券、6個隨機商品，其中商品組合有6種，品項包括熱賣的零食、糖果巧克力、餅乾、飲品與日用品，最高有機會獲得高達251元的隨機商品。
🟡OK超商
◾開賣時間：1月10日開賣
◾福袋款式：共2種，168元福袋／799元 3C福袋
◾大獎：GIA 1.5克拉鑽石項鍊、tokuyo SC-395按摩椅、Apple watch SE 44mm GPS版、小米Xiaomi 掃拖機器人S10、台亞加油站 加油金5000元、E-books D40重低音藍牙喇叭、RASTO AP5分離式萬用不沾鍋、OKmart禮券2000元、RASTO AM2極輕量按摩筋膜槍、卡朵 FJ1森呼吸負離子香氛保濕水氧機、可口可樂鴻運當頭氣炸烤箱、可口可樂多層收納箱
過去被譽為超商最高CP值的OK福袋，從去年99元調漲至168元，最低價的168元福袋內含7-8款糖餅、飲料，皆為正貨，含刮刮卡一張。雖然調漲69元，不過大獎從1克拉鑽石，升級為1.5克拉，除了10款大獎外還有好運獎、驚喜獎，活動總價值超過300萬元。