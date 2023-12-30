范冰冰分手金融業副總裁！突宣告單身 展望明年「交個男朋友」
42歲中國女星范冰冰鬧出稅務風波，2018年遭演藝圈封殺，與男友李晨論及婚嫁的感情破局，去年傳出與金融公司副總裁郭岩峰交往，兩人年紀相近，經濟背景都不差，被看好能修成正果，卻因為范冰冰父母認為男方條件不夠好，反對女兒結婚，最近范冰冰參加新加坡電影節接受專訪時，意外自曝單身狀況，希望2024年展望是「可以交個男朋友吧」，似乎與郭岩峰戀情已逝。
記者江芷稜／綜合報導
范冰冰去年6月爆出與郭岩峰熱戀消息，狗仔「攝影劉大錘」拍到她帶著男友出席家庭聚會，外型微胖的郭岩峰與范冰冰有牽手，摟肩等親密動作，感情相當不錯，網友起底他過去在軍隊服役18年，立下不少功勞，之後轉型到金融公司擔任高官，與范冰冰年齡相仿，事業也有成就，網友發現范冰冰無名指戴著戒指，看好她被套牢好事將近。
不過，媒體曝光范冰冰的父母對這樁婚事並不同意，覺得女兒條件好，富豪追求者非常多，加上郭岩峰曾有過一段婚姻，讓為人父母者並不放心，要她再慢慢挑選，傳出范冰冰不急著結婚，計劃先悄悄凍卵，為未來生兒育女提前作準備。
國內遭軟性封殺，范冰冰赴海外發展演藝事業，近日參加新加坡電影節，接受媒體專訪時，開心表示今年是非常忙碌的一年，過得相當完美，被問到2024新年展望，她直率回答「交個男朋友吧」，透露內心對戀愛的渴望，隨後又說是開玩笑的，「努力交個男朋友，還是要有自己的生活」，未來將會學習新語言，希望到國外拍電影，這一番單身告白，似乎證實與郭岩峰已經分手。
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