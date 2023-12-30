T1／場上同時出現兩顆球！台新戰神總教練布萊恩坦言球隊恐受影響
T1聯盟今(30)日迎來台北台新戰神對決高雄全家海神的「雙神對決」，雙方一路糾纏至比賽尾聲，戰神一度比分追近到1分差，但布銳克曼隨後把握住2罰機會，強森終場前出手未進，終場全家海神就以109:106驚險擊敗台北台新戰神，收下近期3連勝，至於台新戰神則是苦吞5連敗。不過就在比賽進行至第四節7分14秒時，場上發生一段小插曲，正當比賽進行中時，場邊突然同時有兩顆球在場上出現。疑似是因現場計時器發生故障停擺，工作人員連忙將一顆球扔進場內「強制暫停比賽」，暫停過後海神迅速回神，打出一波9比0的攻勢，終場即便一度被追近至1分差，但海神仍然穩住陣腳，喜迎3連勝。台新戰神主帥布萊恩（Brian Adams）認為，球隊可能受到影響。
記者吳政紘、實習記者陳品翔/台北報導
談到這次比賽時的小插曲，兩隊教練都說出了自己的看法。「沒有遇過這種狀況，但比賽真的拖太久了，我們必須要持續專注在球場上，希望以後可以改進這樣的狀況。」海神總教練喬伊斯說到。
「其實比賽分水嶺是在第三節，當我們擁有領先時，下半場並沒有把氣勢打出來，場邊也有一些插曲發生，可能都對球隊造成了影響。這方面是我們需要去調整的地方。」「在場上總是有一些突發事件，但是不管怎麼樣，我們還是要做好準備，因應各式各樣的狀況。」戰神總教練布萊恩說到。
至於戰神這邊今天傷癒歸隊的曹薰襄，今天表現不錯，全場貢獻15分3籃板5助攻為板凳球員最佳。「今天前面的狀況還不錯，我們確實是還在成長、還在進步的球隊。我們數據其實都差不多，但就是在下半場關鍵時刻幾個球處理起來沒有對方好。」「狀況感覺腳踝疼痛比較沒有之前疼痛，大概狀態恢復了九成，但自己很久沒有高強度的比賽，希望往後能夠持續用好表現幫助球隊。」曹薰襄說到。
至於戰神總教練布萊恩（Brian Adams），則是也高度讚賞自己子弟兵曹薰襄。「其實曹薰襄對我們全隊而言是很好的資產，他是場上的發動機，可以串連起隊友。他在我們球隊是很重要的角色，在防守端也能做出許多貢獻，我們很開心可以擁有他。」布萊恩說到。
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