大谷翔平經典賽「不要仰慕這些選手」經典演說！原因跟Trout有關
美國職棒大聯盟落杉磯道奇隊「二刀流」好手大谷翔平，今年在經典賽3月時帶領日本隊奪冠，他所說的「不要仰慕對手」的賽前喊話更成為經典話語，不過日前日本隊隊友近藤健介上節目時透露，大谷的這段演說其實背後有一段故事，因為跟周東佑京有關，所以才會這樣說。
記者吳政紘/綜合報導
今年3月的經典賽，由美國、日本兩大棒球強國上演頂尖對決，大谷翔平與天使隊友Mike Trout之間的對決也成為焦點，大谷賽前特別在賽前喊話，「我知道他們的一壘手是手Paul Goldschmidt，中外野有Trout，還有Mookie Betts，我想要只要打棒球的人都知道他們，但我只有一件事要說，如果只抱持仰慕的心情，就無法超越他們。今天，只有今天就好，不要仰慕他們，想著勝利就好，一起衝吧！」
而近藤健介近日在上《TBS》節目上透露，大谷這段經典的演說，背後其實有一段小故事，他表示當時同樣是日本武士隊的周東佑京，是Trout的超級粉絲，利用經典賽的機會，他特別拜託大谷翻譯水原一平去幫他拿簽名，「一平桑人真的非常好，一口氣就帶回了2打（12顆）簽名球回來分給大家...我想翔平就是看到這一幕吧，讓他產生了危機感，所以才會有這段激勵人心的演說。」
當然最後不只栗山英樹監督都有拿到簽名球，連近藤健介等人都有拿，畢竟經典賽的確是有機會接觸這些超級球星的機會。
但大谷翔平、達比修有在日本隊可說是領袖般存在，因此大谷為大家「上緊發條」，日本隊也才有機會擊敗美國。
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