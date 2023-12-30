卡莉怪妞結婚後來台南跨年！超帥老公葉山獎之愛相隨「追星老婆」
日本女歌手卡莉怪妞相隔7年再來台，準備出席31日的「台南好Young跨年晚會」，她提前來台做準備，今（30）日出席記者會，場上「閃光彈」滿滿，因為卡莉怪妞的老公葉山獎之低調愛相隨，化身迷弟站在台下狂拍老婆，卡莉怪妞也對於晉升人妻感到幸福，表示：「因為我是SOLO藝人，平常工作壓力比較大，現在多了家人支持我，支持的力量變多了，他是我堅強的後盾。」
記者陳雅蘭／台南報導
卡莉怪妞今年3月結婚，當了人妻9個月，他先以中文打招呼：「你好，我是卡莉怪妞。」再表示：「第一次來到台南，大家很熱情，我今年因為結婚，大家很祝福我，謝謝大家。」其實卡莉怪妞的老公葉山獎之也低調跟來，記者會開始到結束，他化身太太的粉絲全程在台下幫老婆捕捉照片，十分可愛。
卡莉怪妞過往給人的形象較為可愛，她預告明晚的跨年「會有不同的卡莉怪妞」，卡莉怪妞說：「久違來到台灣，希望讓大家看到我升級版的表演，大家對我的印象都是可愛，這次表演有比較酷的一面要給大家看看。」
問及身分的轉變，以及特別的婚紗照，卡莉怪妞表示：「因為我是SOLO藝人，平常工作壓力比較大，現在多了家人支持我，支持的力量變多了，他是我堅強的後盾。因為我很喜歡童話感的風格，當初要拍婚紗時，有跟先生提議拍看看這主題，他樂意答應挑戰拍這樣的婚紗照。」
卡莉怪妞透露以前跨年若沒安排工作，就會躺在床上滾來滾去，「這次有機會來台南，看到去年盛況很驚訝，很開心可以一起共襄盛舉。」她也希望明晚的歌迷可以享受自己的音樂，「雖然我的作品是日文歌，但我覺得可以跨過語言的隔閡，希望大家能夠一起嗨」。
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