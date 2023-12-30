「趙少康吃誠實豆沙包！」　賴清德笑稱：感謝他真心推薦

辯論會突情緒激動　柯文哲哽咽曝爸爸已重聽「打電話也聽不到」

▲柯文哲演講時自曝父親重聽已無法和他講電話，一度難過哽咽。（圖／翻攝柯文哲YT，2023.12.30）
▲柯文哲演講時自曝父親重聽已無法和他講電話，一度難過哽咽。（圖／翻攝柯文哲YT，2023.12.30）

記者顏幸如／台中報導

直播主陳清茂從高雄發起「南方崛起」行動，今推進大台中。民眾黨柯文哲發表演說時透露，今天他在總統辯論會突然情緒激動，是因想起爸爸柯承發已重聽，自己打電話回家他也聽不到，心裡有點激動；他表示雖然常在電話裡和媽媽吵架，但媽媽還是很高興。呼籲支持者多打電話給長輩，及時將想表達的話說出口。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「南方崛起」行動今（30）日傍晚推進大台中，主辦單位喊出現場擠進4萬群眾。柯文哲結束總統辯論會行程後，於7點趕到現場，受到支持者的瘋狂歡迎。他批評蔡政府的能源政策過於意識形態，害台中民眾長期忍受pm2.5、肺癌致死率居高不下；柯還說明對清泉崗機場未來發展的看法，認為首要解決交通接駁問題。

柯文哲提及他宣揚的「五五計劃」（請年輕人一星期打5次電話、和長輩講5分鐘，逐漸改變對民眾黨的觀感）時突然哽咽，他透露下午在辯論會中情緒激動，是因為突然想到父親。

▲由於群眾太過熱情，柯文哲進場時幾乎寸步難行。（圖／翻攝柯文哲YT，2023.12.30）
▲由於群眾太過熱情，柯文哲進場時幾乎寸步難行。（圖／翻攝柯文哲YT，2023.12.30）
柯文哲說「我爸爸已經重聽、打電話他也聽不清楚，勸大家趁父母還在時，多打電話給他們」。他邊講邊以咳嗽聲掩飾鼻音，台下群眾大喊「阿北加油」！

為了緩和氣氛，柯文哲轉移話題，說每次他打電話回家，常和媽媽在電話相罵，「我要她不要一直接受訪問，有些記者是來害人的，結果媽媽還煮飯給人家吃」。他說雖然母子倆打電話常罵來罵去，媽媽聽到他聲音還是很高興，他也希望這場選舉，讓台灣變成社會和諧、政黨和解、兩岸和平的社會。

柯文哲說，很多人小時候都是阿公阿嬤、外公外婆帶大的，但長大後和長輩的感情卻疏離了。要建構和諧社會，第一步就是家庭和諧和樂。這場選舉是改變台灣文化的社會運動。希望選後大家多回去跟爸媽、長輩講講話。這時他又難過起來，有感而發說「每次想到爸爸重聽了，我打電話給他，他也聽不到，大家要在爸爸還聽得清楚時，趕快打電話給他」。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

總統辯論／談到新竹農地哽咽？柯文哲：父親疼愛變政治攻擊目標

總統辯論／賴清德問房地產　柯文哲咳20秒：不是買地就不對

總統辯論／侯友宜問賴皮寮　柯文哲神回：賴清德已被謊言淹沒了

總統辯論／賴稱中華民國當護國神山將帶來災難！柯文哲批最大失誤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選