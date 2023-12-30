辯論會突情緒激動　柯文哲哽咽曝爸爸已重聽「打電話也聽不到」

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柯文哲提及他宣揚的「五五計劃」（請年輕人一星期打5次電話、和長輩講5分鐘，逐漸改變對民眾黨的觀感）時突然哽咽，他透露下午在辯論會中情緒激動，是因為突然想到父親。
柯文哲說「我爸爸已經重聽、打電話他也聽不清楚，勸大家趁父母還在時，多打電話給他們」。他邊講邊以咳嗽聲掩飾鼻音，台下群眾大喊「阿北加油」！
為了緩和氣氛，柯文哲轉移話題，說每次他打電話回家，常和媽媽在電話相罵，「我要她不要一直接受訪問，有些記者是來害人的，結果媽媽還煮飯給人家吃」。他說雖然母子倆打電話常罵來罵去，媽媽聽到他聲音還是很高興，他也希望這場選舉，讓台灣變成社會和諧、政黨和解、兩岸和平的社會。
柯文哲說，很多人小時候都是阿公阿嬤、外公外婆帶大的，但長大後和長輩的感情卻疏離了。要建構和諧社會，第一步就是家庭和諧和樂。這場選舉是改變台灣文化的社會運動。希望選後大家多回去跟爸媽、長輩講講話。這時他又難過起來，有感而發說「每次想到爸爸重聽了，我打電話給他，他也聽不到，大家要在爸爸還聽得清楚時，趕快打電話給他」。
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