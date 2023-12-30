特斯拉Cybertruck上路「全球首撞」！車損情況曝光 對手更慘烈
特斯拉（Tesla）推出的電動皮卡Cybertruck，在12月初終於首批交車，在路上終於能看見這個外型特殊車款的身影。而Cybertruck上路後的全球首撞，也正式在12月28日出現，完整車損情況也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
有美國鄉民在 Reddit 平台上發文分享，在美國時間當地 28 日下午 2 點多，於美國加州 35號州際公路發生了一起車輛擦撞事故，其中一輛是路上常見的2009年產 Toyota Corolla，而另一輛則是目前路上很少見的特斯拉Cybertruck。
據加州公路巡警局（CHP）的事故紀錄顯示，當時17歲駕駛正開著Toyota豐田的2009年款Corolla向南行駛，當下時速未知，並於下午2時5分左右，該車因不明原因向右轉向，隨後撞上右側路堤，之後該車越過雙黃線進入北行車道，撞上一輛沿道路向北正常行駛的特斯拉Cybertruck，事件發生時車輛未開啟自動駕駛模式。
這輛Cybertruck上包含司機共有三人乘坐，本起事故也只有Cybertruck的駕駛受到極輕微傷勢，當事人也表示無須救護車到場。雙方車損部分，豐田汽車車前保險桿幾乎全毀，特斯拉Cybertruck則是被撞擊的左側後輪、車身有明顯擦傷，但車底大致無恙，安全氣囊也有正常運作。這起交通事故也是Cybertruck自交車以來，全球的首次事故。