短評／陳金鋒接任富邦悍將主帥有望打破小團體　首要建立贏球文化

PLG／林書豪稱對手「過度協防」　直言：我應該要快半秒鐘處理球

▲林書豪在比賽中遭到對手協防，他認為自己必須更快地去處理球。（圖／PLG提供）
▲林書豪在比賽中遭到對手協防，他認為自己必須更快地去處理球。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/新北報導

新北國王今（30）日以98:105輸給新竹攻城獅，在開季7連勝之後，近4戰吞下了3場敗仗，對手在限制他們攻防表現上做出更多針對性。球隊華裔球星林書豪受訪時認為，面對對手刻意的「過度協防」，必須要更迅速地去處理球，並且把握住空檔機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林書豪從今年初加入鋼鐵人之後，來台灣職籃打球也將近快一年，他對一隻球隊在進攻端的影響力有目共睹，對手為了限制他，也不斷在防守端做出修正。而在近期，這種針對性防守，經過更多樣本的研究後，似乎有了一個具體的質變。

從12月中兩次對上領航猿開始，國王的對手開始用一個比較小的陣容來對付他們，內線會上一名移動能力迅速的球員，他可以在協防後迅速回到位置。面對大量的干擾，國王的持球者在進入到過深的位置時，容易出現處理球上的猶豫，今天無論是林書豪、還是林書緯都有一些誤判。

今天攻城獅利用兩名內線球員的活動能力，在處理擋拆時會激進的夾擊，這時候國王其實會有短暫的局部4打3的機會，但他們得做出正確的選擇把握它。但此役他們在這方面的處理並不好，即使出現空檔，往往也未能把握。

提到這幾場的比賽和季初賽事的不同之處，林書豪特別提到，在近期小低潮的過程中，無論是對上攻城獅、勇士、領航猿、還是夢想家，對方都有非常、非常多的協防——甚至是過度的協防，「所以我的責任，就是在這方面要做得更好，快半秒鐘去處理球，他們有時候甚至直接進去在三秒區裡（協防者）、放空一個人，我要更早去找這個機會。」

另外，林書豪也提到，國王隊是一個有外線能力的球隊（塞季三分球命中率32%），但最近比較不準，他相信這是一個正常的過程，一定會效正回歸，需要做得就是有信心地繼續出手。

今晚國王讓曼尼高和牧倫斯兩位主力外籍球員輪休，前者這一季是球隊攻防兩端的重要齒輪，少了他球隊不但缺乏體型和運動能力，進攻端能夠運用的技戰術也更少。而這方面為來要如何去克服，也是國王需要去思索的。

萊恩教練認為，在現階段出現較多的敗場不是壞事，他們只是需要調整和保持一致性，「我不擔心，這是小小低潮，但並非是一個低谷，我們的球隊所有人都非常努力，練球強度非常高。這幾場比賽有一些東西我們需要去調整，特別是如何在48分鐘內堅持一樣的強度。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

PLG／林書豪只拿19分！攻城獅105:98擊敗主力缺陣國王　取得5連勝

PLG／鋼鐵人106:110輸領航猿！苦吞10連敗　創P.League+連敗紀錄

PLG／最後一塊戰力拼圖到位　兩屆T1阻攻王狄帝正式加盟攻城獅

PLG／攻城獅5連勝期間防守質變　主帥林冠綸點出克拉起到關鍵作用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選