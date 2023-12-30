PLG／林書豪稱對手「過度協防」　直言：我應該要快半秒鐘處理球

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從12月中兩次對上領航猿開始，國王的對手開始用一個比較小的陣容來對付他們，內線會上一名移動能力迅速的球員，他可以在協防後迅速回到位置。面對大量的干擾，國王的持球者在進入到過深的位置時，容易出現處理球上的猶豫，今天無論是林書豪、還是林書緯都有一些誤判。
今天攻城獅利用兩名內線球員的活動能力，在處理擋拆時會激進的夾擊，這時候國王其實會有短暫的局部4打3的機會，但他們得做出正確的選擇把握它。但此役他們在這方面的處理並不好，即使出現空檔，往往也未能把握。
提到這幾場的比賽和季初賽事的不同之處，林書豪特別提到，在近期小低潮的過程中，無論是對上攻城獅、勇士、領航猿、還是夢想家，對方都有非常、非常多的協防——甚至是過度的協防，「所以我的責任，就是在這方面要做得更好，快半秒鐘去處理球，他們有時候甚至直接進去在三秒區裡（協防者）、放空一個人，我要更早去找這個機會。」
另外，林書豪也提到，國王隊是一個有外線能力的球隊（塞季三分球命中率32%），但最近比較不準，他相信這是一個正常的過程，一定會效正回歸，需要做得就是有信心地繼續出手。
今晚國王讓曼尼高和牧倫斯兩位主力外籍球員輪休，前者這一季是球隊攻防兩端的重要齒輪，少了他球隊不但缺乏體型和運動能力，進攻端能夠運用的技戰術也更少。而這方面為來要如何去克服，也是國王需要去思索的。
萊恩教練認為，在現階段出現較多的敗場不是壞事，他們只是需要調整和保持一致性，「我不擔心，這是小小低潮，但並非是一個低谷，我們的球隊所有人都非常努力，練球強度非常高。這幾場比賽有一些東西我們需要去調整，特別是如何在48分鐘內堅持一樣的強度。」
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