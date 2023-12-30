曝南下參選是藍白黨主席共識　蔡壁如宣佈民調與蔡其昌黃金交叉

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王育敏致詞時，指挑戰蔡其昌要具備超越一般人的膽識，她稱讚蔡壁如非常勇敢且人緣好，藍營好朋友們齊心相挺，並批評蔡其昌放不下市長選舉的恩仇，擔心捷運藍線、海線雙軌變成盧秀燕的政績，一直配合中央卡建設。蔡壁如也批評蔡其昌貴為副院長，真要有心推動建設，「把官員叫來辦公室，印章就蓋下去了」，卻一直不願推動，「蔡其昌不願做的、讓蔡壁如來做！」
蔡壁如說，自己會到台中海線選舉，除了自己想來，還有一段淵源。她透露之前兩位黨主席覺得，這區怎麼都選不贏？有天國民黨主席朱立倫問民眾黨主席柯文哲「你們有沒有比較好的戰將？」柯文哲回答「我沒有戰將，但身邊有不怕死的蔡壁如」，她就這樣來到海線！或許有人覺得自己是空降，但她認為現在已是高鐵一日生活圈、空間和資訊都不是問題。
蔡壁如表示，無論有沒選上，自己一開始就準備來這裡生根，不會辜負投票給她的人，中一選區是藍白合示範區，她很感謝國民黨支持者相挺，自己每天挨家挨戶去敲門，很多大哥大姐告訴她「我們已經忍很久了」。她要向大家宣佈，上一次藍綠各自的民調結果，自己已超越蔡其昌，雖然贏得不多，只能算旗鼓相當，但只要鄉親繼續當她的堅實後盾，相信海線的翻轉就在這一次。
蔡壁如說，蔡其昌「過去躺著選、涼涼選，這次遇到我算他倒楣」，自己日前在梧棲市場掃街遇到蔡其昌，很多攤商透露已經好幾年不曾看到蔡其昌出來，她也向攤商表示，未來當選「絕對找得到我、看得到我，該做的我都會去做」。
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