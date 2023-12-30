被賴清德爆料卸任後下一步　蔡英文笑著當場給答案！

曝南下參選是藍白黨主席共識　蔡壁如宣佈民調與蔡其昌黃金交叉

▲蔡壁如透露自己的民調已和蔡其昌黃金交叉。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.12.30）
▲蔡壁如透露自己的民調已和蔡其昌黃金交叉。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.12.30）

記者顏幸如／台中報導

民眾黨台中市立委候選人蔡壁如今在大甲區舉辦甲安埔聯合造勢活動，前台中市長胡志強、南投市長許淑華等人站台相挺，繼續示範藍白合。蔡壁如爆料自己到台中選舉，是朱立倫與柯文哲達成的共識，並宣佈最近一次民調，已超越對手民進黨副院長蔡其昌。她笑說「過去蔡其昌躺著選、涼涼選，遇到我算他倒楣」，未來海線能否翻轉就看這一次。

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參選台中市立委第一選區的蔡壁如，今（30）日晚間在大甲鎮瀾宮文化大樓舉辦甲安埔聯合造勢活動，多位藍營大咖包括前台中市長胡志強、南投市長許淑華、台中市副市長王育敏、立委鄭麗文、高雄市立委候選人李眉蓁與鍾易仲都來助講。藍營海線議員、里長在台上一字排開，未克到場的台中市長盧秀燕、不分區立委候選人謝龍介也拍影片祝福。

▲前台中市長胡志強首度為蔡壁如站台。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.12.30）
▲前台中市長胡志強首度為蔡壁如站台。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.12.30）
王育敏致詞時，指挑戰蔡其昌要具備超越一般人的膽識，她稱讚蔡壁如非常勇敢且人緣好，藍營好朋友們齊心相挺，並批評蔡其昌放不下市長選舉的恩仇，擔心捷運藍線、海線雙軌變成盧秀燕的政績，一直配合中央卡建設。蔡壁如也批評蔡其昌貴為副院長，真要有心推動建設，「把官員叫來辦公室，印章就蓋下去了」，卻一直不願推動，「蔡其昌不願做的、讓蔡壁如來做！」

蔡壁如說，自己會到台中海線選舉，除了自己想來，還有一段淵源。她透露之前兩位黨主席覺得，這區怎麼都選不贏？有天國民黨主席朱立倫問民眾黨主席柯文哲「你們有沒有比較好的戰將？」柯文哲回答「我沒有戰將，但身邊有不怕死的蔡壁如」，她就這樣來到海線！或許有人覺得自己是空降，但她認為現在已是高鐵一日生活圈、空間和資訊都不是問題。


▲南投縣長許淑華為蔡壁如站台。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.12.30）,
▲南投縣長許淑華為蔡壁如站台。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.12.30）,
蔡壁如表示，無論有沒選上，自己一開始就準備來這裡生根，不會辜負投票給她的人，中一選區是藍白合示範區，她很感謝國民黨支持者相挺，自己每天挨家挨戶去敲門，很多大哥大姐告訴她「我們已經忍很久了」。她要向大家宣佈，上一次藍綠各自的民調結果，自己已超越蔡其昌，雖然贏得不多，只能算旗鼓相當，但只要鄉親繼續當她的堅實後盾，相信海線的翻轉就在這一次。

蔡壁如說，蔡其昌「過去躺著選、涼涼選，這次遇到我算他倒楣」，自己日前在梧棲市場掃街遇到蔡其昌，很多攤商透露已經好幾年不曾看到蔡其昌出來，她也向攤商表示，未來當選「絕對找得到我、看得到我，該做的我都會去做」。

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