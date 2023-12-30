最火新雞！「國產火雞肉」美味登陸高雄 民眾開心嚐鮮
歲末年終又到了歡樂聚餐的高峰期，今年全民有感物價飆漲，因此「平價營養」的健康食材，成為家家戶戶餐桌上的新寵。中華民國養火雞協會今(30)日於漢神巨蛋購物中心戶外廣場舉辦「最火新雞-國產火雞推廣嘉年華」，規劃一系列活動讓民眾體驗，推廣「火雞肉」的優質美味。
記者陳美嘉／高雄報導
「最火新雞-國產火雞推廣嘉年華」現場規劃限量烤火雞肉試吃、有獎問答、養火雞協會粉絲頁按讚送火雞肉鬆餐包，以及趣味闖關拿好禮等活動，活動當天特別邀請到嘉義的台灣之光-曾赴紐約參加街舞大賽的專業舞者林建廷，擔任火雞肉活動推廣的開場舞演出嘉賓，也藉此加深民眾對國產火雞肉的印象。
中華民國養火雞協會理事長顏高進指出，提到平價營養的優質食材，就一定要提到台灣之光-國產火雞肉，富含多樣營養元素，火雞肉有一高（高蛋白質）三低（低脂肪、低熱量、低膽固醇）的特色，新鮮多汁、肉質美味細緻富有彈勁，關鍵秘訣在於「在地生產、在地消費」的低食物里程優勢，讓火雞肉以低溫冷藏保鮮方式直接供應給消費者，不需經過重複冷凍、解凍的過程，也因此火雞肉的肉質在品嚐上更加鮮嫩多汁。
顏高進表示，國產火雞肉富含營養，新鮮美味，相當適合歲末年終佳節聚餐時，與親朋好友一起享用，此次在高雄進行的火雞肉推廣，也特別邀請高雄翰品酒店的主廚，經過特殊秘方製作的限量烤火雞肉，並於整點開放現場民眾試吃，讓民眾感受國產火雞肉的鮮嫩美味。