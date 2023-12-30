舞鈴劇場跨年鉅作「島嶼之光」 滿場觀眾嗨喊「超精彩」
由臺中市政府文化局主辦、舞鈴劇場製作的鉅作「島嶼之光」，今晚在台中市圓滿戶外劇場登場，吸引如潮觀眾入場觀賞，在聲光效果媲美百老匯音樂劇的精彩演出中，一起迎接2024年到來，氣氛嗨翻天。文化局長陳佳君更是盛讚「太精彩了！」
記者金武鳯/台中報導
文化局長陳佳君表示，圓滿戶外劇場歷經半年閉館整修，從座席、燈光到舞台設備大幅升級，「島嶼之光」是劇場重新開演的首場演出，由國際知名導演、舞鈴創辦人劉樂群執導，透過傳統民俗藝陣的獅陣、神龍、家將等元素，以及六屆世界溜冰冠軍陳毅帆、入圍金曲原住民歌手舞思愛.羔露的精彩演唱，呈現台灣豐沛的生命力與多元融合的藝術文化底蘊，讓世界看見來自島嶼最美的那一道光。
舞鈴劇場創團於1986年，以扯鈴為圓心，劇場創意為半徑，打造一個世界獨一無二的舞鈴演出( Diabolo Dance)，從源自千年的古老童玩，到融合現代科技、美學與劇場表演藝術型式 ，已跨足30多個國家，巡迴演出超過三千場。
「島嶼之光」以媲美百老匯音樂劇、虛實交錯的舞台製作，融合獨步全球的舞鈴、音樂、舞蹈、新馬戲、多媒體、燈光與視覺藝術科技等元素，五光十色，帶給觀眾目不暇給且充滿想像和驚奇的舞鈴世界，也體驗了跨領域的藝術快樂及感動，為即將送別的2023年留下最美麗的印象。