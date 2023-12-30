美國非裔女遭家暴報警！警到場卻秒開4槍擊斃她　9歲女兒目擊嚇呆

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警員到場後，還沒進入家門前就聽到芬萊森的尖叫聲。隨後芬萊森帶著9歲女兒開門，看到警察來了，芬萊森情緒激動，當時她手裡拿著菜刀，表示要將前男友趕走，隨即就走進屋內。
此時芬萊森與前男友在屋內拉扯，芬萊森的9歲女兒對警員說媽媽被打了，接著，副警長謝爾頓（Ty Shelton）走進室內，隨即拔槍連續對著芬萊森開了4槍。當時芬萊森的9歲女兒就在一旁全程目睹，連芬萊森的前男友都嚇呆，大喊「為什麼要開槍？」芬萊森中了4槍後立即倒地不起，送醫後宣告不治。
事實上，這已經不是謝爾頓第一次槍殺民眾，2020年6月11日，謝爾頓也在處理一場家暴糾紛時，直接開槍擊斃了61歲男子托馬斯（Michael Thomas），而在2020年那起案件中，謝爾頓並未因而遭到起訴。
芬萊森的家屬不滿表示，像謝爾頓這樣的警員應該直接被解僱，而洛杉磯警局則表示，全案已經進入調查階段，在調查期間謝爾頓將被撤職，等待調查結果出爐後釐清相關責任。
人權團體則質疑，謝爾頓從進場到開槍才花了大約3秒的時間，他當時是否認清整個局勢？是否考慮過採取使用電擊槍或其他較無殺傷性的手段，為什麼報案人會被當成威脅？痛批謝爾頓毫不重視人命，根本是冷血的謀殺。
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