迎接2024年首道曙光！全台「元旦天氣」一次看 日出最佳地點曝光
2023年即將結束，在跨年夜後，也即將2024年第一道曙光，而2024年台灣本島最早日出，出現在屏東恆春的龍坑，時間為早上6點35分02秒，離島則是臺東蘭嶼的早上6點32分32秒，針對觀賞曙光的機率，中央氣象署指出「本島要在雲間碰碰運氣，澎金馬機率中至高」，天氣部分，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部有零星雨，各地感受涼冷，建議民眾攜帶雨具備用。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，明天元旦（1月1日）是水氣逐漸減少的過程，但東北季風最強，迎風面的基隆北海岸、東半部仍有局部短暫雨，西半部的降雨將慢慢減少，白天僅剩山區有降雨情況，平地轉為多雲透光；氣溫上，清晨各地普遍落在攝氏15到17度，沿海空曠地區更低，白天高溫不明顯，北部、東半部攝氏18至20度，中南部攝氏21到23度。
🟡跨年夜至元旦清晨各地天氣
📍北部：氣溫攝氏14至15度、局部短暫雨、曙光日出指數2顆星。
📍中部：氣溫攝氏16至17度、局部短暫雨、曙光日出指數2顆星。
📍南部：氣溫攝氏17至20度、零星雨、曙光日出指數2顆星。
📍宜花：氣溫攝氏15至17度、局部短暫雨、曙光日出指數1顆星。
📍台東：氣溫攝氏18度、零星雨、曙光日出指數2顆星。
📍澎湖：氣溫攝氏14至15度、零星雨、曙光日出指數3顆星。
📍金門：氣溫攝氏12度、多雲到晴、曙光日出指數3顆星。
📍馬祖：氣溫攝氏10度、多雲到晴、曙光日出指數4顆星。
📍東北角：氣溫攝氏15度、零星雨、曙光日出指數2顆星。
📍三仙台：氣溫攝氏18度、局部短暫雨、曙光日出指數1顆星。
📍阿里山：氣溫攝氏16度、局部短暫雨、曙光日出指數1顆星。
氣象署說明，2024年1月1日元旦，台灣東部景點的日出時間大約落在早上6點34分至6點39分，不過雲量較多，屏東恆春的龍坑將迎接2023年最早日出，時間為早上6點35分02秒，外島最早日出則是在蘭嶼的6點32分32秒，而曙光則普遍落在6點11分至6點12分。