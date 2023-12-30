賴清德辯論會上解釋台獨定義 國台辦批破壞和平：充斥對抗思維
2024總統大選唯一一場總統候選人辯論會今（30）日登場，民進黨候選人賴清德重申自己的兩岸論述以及對於台獨的定義。對此，中國國台辦發言人陳斌華回應表示，賴清德言語中充斥著對抗思維，再次暴露出其頑固「台獨工作者」、「兩岸和平破壞者」、「台海兵兇戰危製造者」的真面目。
記者倪浩軒/綜合報導
民眾黨候選人柯文哲在辯論會交叉詢問時，問到賴清德對台獨的立場、如何推動台獨。賴清德則回答，台灣主權獨立屬於2300萬人所有，不屬於中華人民共和國，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義。賴清德進一步指出，自己要守護台灣、發展經濟、強化國防，呼籲台灣民眾團結一致面對中國的威脅。
對此，國台辦發言人陳斌華表示，賴清德言語中充斥著對抗思維，再次暴露出其台獨工作者、和平破壞者的真面目。陳斌華強調，民進黨當局2016年上台以來，拒不承認一中原則和九二共識，謀獨挑釁，破壞兩岸和平發展，族撓兩岸交流合作，是「台灣陷入兵兇戰危險境的最大亂源」。
陳斌華重申，反對「台獨」分裂圖謀的意志和能力堅不可摧，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整從未分割也不容分割，這才是台海現狀」。
陳斌華喊話，只要堅持九二共識、反對台獨，兩岸關係就能重回和平發展正軌，希望台灣民眾認清「台獨」的危害性，在「和平與戰爭」「繁榮與衰退」中作出正確選擇。