短評／陳金鋒接任富邦悍將主帥有望打破小團體　首要建立贏球文化

路跑／2024 PUMA螢光夜跑12/31最終報名！加碼再抽「早鳥限定禮」

▲2024 PUMA螢光夜跑12/31完成報名！加碼再抽「早鳥限定禮」。（圖／Puma提供）
▲2024 PUMA螢光夜跑12/31完成報名！加碼再抽「早鳥限定禮」。（圖／Puma提供）

記者吳政紘/綜合報導

2024 PUMA 螢光夜跑賽衣一改傳統制式版型，改以時尚設計剪裁嶄新亮相，打造潮流短袖 T 恤及背心兩種賽衣款式，提供跑者根據個人喜好自由隨選滿足適性需求，同時也可於賽道上展現個人穿搭魅力，並為 21K 菁英跑者和 10K 挑戰跑者分別推出激光綠及沁漾白亮麗配色，完美呼應螢光夜跑賽事主題，讓跑者的挑戰熱情持續在夜晚熱血發光。除了潮流賽衣外，2024 螢光夜跑報名好禮還包含：「PUMA 潮流手機掛繩」、「PUMA 運動毛巾」、「PUMA 運動環保水壺腰帶組」及「PUMA 專業運動訓練商品七折券」等豐富物資；而完賽好禮也不容小覷，提供「精美完賽獎牌」、「電子完賽證書」、「PUMA 時尚透明束口後背包」、以及多樣「能量補給物資」，給予跑者們賽後最即時的體能營養補充，保持熱血活力 High 翻台北城。

我是廣告 請繼續往下閱讀


延續 BraveLog 即時成績服務及新增 10K 跑者分齡獎項

為秉持賽事專業，2024 PUMA 螢光夜跑再度與 BraveLog 運動趣平台攜手合作，提供完善的動態即時成績服務，包括跑者定位追蹤、完賽成績預測，都能一手掌握，讓跑者在賽道上能更加精準地掌握自己的表現，實時感受比賽的競爭和挑戰感。此外，PUMA 螢光夜跑秉持挑戰極限的精神，在獎項方面除了 21K 跑者分齡頒獎之外，今年也新增 10K 跑者分齡獎項，期待各位跑者能找到突破極限的動力，挑戰更多可能，爭取榮耀的成就。成績呈現方式採用年齡區分統計，讓同齡層的跑者進行更精確的比較，激發出更多挑戰極限的動力，同時實施賽道詳細分段記錄模式，為跑者提供賽道上不同距離點的詳細資料，達到更完整的成績整合。



21K & 10K 共計 6 千名額，台北站 12 月 11 日上午 9 點整開放報名

2024 PUMA 螢光夜跑採網路限額報名參加，依報名先後順序給予錄取參賽資格，即日起開放報名，台北站包含 21K Elite Run菁英半馬組與 10K Glow Run 螢光挑戰組賽程，共計 6,000 名額，報名額滿截止。為回饋早鳥報名的跑者，凡於 2023 年 12 月 31 日(日) 24:00 前完成報名及繳費，就有機會獲得 PUMA 螢光夜跑與乳清蛋白指標品牌戰神 MARS 合作打造的限量加碼禮「PUMA 螢光夜跑 x 戰神 MARS 聯名搖搖杯」，共計 500 份提供早鳥跑者抽籤幸運入手。

迎戰螢光夜跑最佳利器 PUMA NITRO 氮氣跑鞋選購指南

全球專業運動品牌 PUMA 憑藉其創新 NITRO 氮氣中底科技成功掠奪專業跑鞋市場，秉持擁有「輕量」與「高緩衝」並存的高穩定機能，為迎戰 2024 螢光夜跑賽事，PUMA 也特別推出氮氣跑鞋選購指南，針對日常練跑、10K 及 21K 跑者提出不同適性需求的氮氣跑鞋推薦。




日常練跑- PUMA ForeverRUN NITRO 高穩定型氮氣跑鞋

創新採用「雙密度氮氣中底」構造，置入「高密度環狀 TPU 穩定裁片」，搭配「向上包覆的幾何大底結構」與「雙層密度人體工學鞋墊」設計，全方位 RUNGUIDE SYSTEM 以四大穩定性能構造為跑者帶來高規全面的足部支撐防護，完美創造舒適及安全機能。



10K Glow Run 螢光挑戰組- Deviate NITRO 2 全碳板氮氣跑鞋

採用輕量高透氣機能網布包覆，並特別於鞋領口和足跟處填充加厚，提升實著舒適度，更於鞋面加入 PWRTAPE 膠條，使足部與鞋款更加貼合且提供穩定性，採用雙層式 NITRO 氮氣科技中底，上層使用NITRO Elite 氮氣中底，搭配下層 NITRO 氮氣中底層，提供最高規格緩衝避震，兩層氮氣中底間置入 PWRPLATE 熱塑碳纖維動力推進片，採用純碳纖維結構帶來支撐性與回彈腳感，提升跑步效能協助競速跑者突破個人 PB。

21K Elite Run菁英半馬組- FAST-R Nitro Elite 馬拉松氮氣跑鞋

鞋面採用超輕量高透氣機能網布創造完美貼合包覆，加入 PWRTAPE 強化貼片焦點式加強鞋面支撐，分離式塊狀中底由前方 Nitro Elite 回彈氮氣科技及後方 EVA 緩震穩定科技組成，中空結構設計更能降低鞋身重量，而連結前後中底的外顯式 PWRPLATE 純碳纖維動力推進片，搭配 PUMAGRIP LIGHT 輕量耐磨橡膠大底，以絕對輕量加乘出色牽引力，讓 FAST-R NITRO Elite 漂亮征服菁英馬拉松跑者對速度的絕對追求。 


路跑／李智群、陳彥廷師生挑戰最速25KM！馬祖北竿硬地超馬賽事

路跑／2024第17屆金門馬拉松賽明年1月6日登場！完賽還送高粱酒

路跑／神野大地「第三代山神」外號怎麼來的！他到底有多厲害

路跑／桃園國際半程馬拉松23日開跑　交通管制懶人包一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選