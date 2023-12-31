路跑／2024 PUMA螢光夜跑12/31最終報名！加碼再抽「早鳥限定禮」

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延續 BraveLog 即時成績服務及新增 10K 跑者分齡獎項
為秉持賽事專業，2024 PUMA 螢光夜跑再度與 BraveLog 運動趣平台攜手合作，提供完善的動態即時成績服務，包括跑者定位追蹤、完賽成績預測，都能一手掌握，讓跑者在賽道上能更加精準地掌握自己的表現，實時感受比賽的競爭和挑戰感。此外，PUMA 螢光夜跑秉持挑戰極限的精神，在獎項方面除了 21K 跑者分齡頒獎之外，今年也新增 10K 跑者分齡獎項，期待各位跑者能找到突破極限的動力，挑戰更多可能，爭取榮耀的成就。成績呈現方式採用年齡區分統計，讓同齡層的跑者進行更精確的比較，激發出更多挑戰極限的動力，同時實施賽道詳細分段記錄模式，為跑者提供賽道上不同距離點的詳細資料，達到更完整的成績整合。
21K & 10K 共計 6 千名額，台北站 12 月 11 日上午 9 點整開放報名
2024 PUMA 螢光夜跑採網路限額報名參加，依報名先後順序給予錄取參賽資格，即日起開放報名，台北站包含 21K Elite Run菁英半馬組與 10K Glow Run 螢光挑戰組賽程，共計 6,000 名額，報名額滿截止。為回饋早鳥報名的跑者，凡於 2023 年 12 月 31 日(日) 24:00 前完成報名及繳費，就有機會獲得 PUMA 螢光夜跑與乳清蛋白指標品牌戰神 MARS 合作打造的限量加碼禮「PUMA 螢光夜跑 x 戰神 MARS 聯名搖搖杯」，共計 500 份提供早鳥跑者抽籤幸運入手。
迎戰螢光夜跑最佳利器 PUMA NITRO 氮氣跑鞋選購指南
全球專業運動品牌 PUMA 憑藉其創新 NITRO 氮氣中底科技成功掠奪專業跑鞋市場，秉持擁有「輕量」與「高緩衝」並存的高穩定機能，為迎戰 2024 螢光夜跑賽事，PUMA 也特別推出氮氣跑鞋選購指南，針對日常練跑、10K 及 21K 跑者提出不同適性需求的氮氣跑鞋推薦。
日常練跑- PUMA ForeverRUN NITRO 高穩定型氮氣跑鞋
創新採用「雙密度氮氣中底」構造，置入「高密度環狀 TPU 穩定裁片」，搭配「向上包覆的幾何大底結構」與「雙層密度人體工學鞋墊」設計，全方位 RUNGUIDE SYSTEM 以四大穩定性能構造為跑者帶來高規全面的足部支撐防護，完美創造舒適及安全機能。
10K Glow Run 螢光挑戰組- Deviate NITRO 2 全碳板氮氣跑鞋
採用輕量高透氣機能網布包覆，並特別於鞋領口和足跟處填充加厚，提升實著舒適度，更於鞋面加入 PWRTAPE 膠條，使足部與鞋款更加貼合且提供穩定性，採用雙層式 NITRO 氮氣科技中底，上層使用NITRO Elite 氮氣中底，搭配下層 NITRO 氮氣中底層，提供最高規格緩衝避震，兩層氮氣中底間置入 PWRPLATE 熱塑碳纖維動力推進片，採用純碳纖維結構帶來支撐性與回彈腳感，提升跑步效能協助競速跑者突破個人 PB。
21K Elite Run菁英半馬組- FAST-R Nitro Elite 馬拉松氮氣跑鞋
鞋面採用超輕量高透氣機能網布創造完美貼合包覆，加入 PWRTAPE 強化貼片焦點式加強鞋面支撐，分離式塊狀中底由前方 Nitro Elite 回彈氮氣科技及後方 EVA 緩震穩定科技組成，中空結構設計更能降低鞋身重量，而連結前後中底的外顯式 PWRPLATE 純碳纖維動力推進片，搭配 PUMAGRIP LIGHT 輕量耐磨橡膠大底，以絕對輕量加乘出色牽引力，讓 FAST-R NITRO Elite 漂亮征服菁英馬拉松跑者對速度的絕對追求。