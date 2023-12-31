7-11、全家跨年優惠！美式買1送1、拿鐵寄杯37元　霜淇淋2支59元

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📍門市｜即起至2024年1月9日
大杯拿鐵、厚乳拿鐵、大杯熱卡布奇諾、CITY PEARL珍珠含奶全系列、現萃茶奶茶，任選第2杯6折，換算下來單杯約8折，以下舉熱門飲品代表試算：
◾大杯拿鐵第2杯6折，約8折（原價55元、特價44元）
◾大杯厚乳拿鐵第2杯6折，約8折（原價65元、特價52元）
◾大杯卡布奇諾第2杯6折，約8折（原價55元、特價44元）
◾大杯經典純奶茶第2杯6折，約8折（原價50元、特價40元）
◾大杯黑糖珍珠撞奶第2杯6折，約8折（原價60元、特價48元）
📍門市｜即日起至2024年1月1日
◾GODIVA迦納熱巧克力2件140元，7.1折（原價99元、特價70元）
◾精品微醺威士忌拿鐵，8.9折（原價189元、特價169元）
📍APP｜即日起至2024年1月2日
◾濃萃美式買7送7，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買7送3，7折（原價60元、特價42元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡買4送3，5.7折（原價80元、特價46元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3，5.7折（原價60元、特價34元）
◾香鑽水果茶買4送3，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜即日起至2024年1月2日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）
◾精品小農水果冰磚買1送1，5折（原價120元、特價60元）
◾精品冰燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至2024年1月1日
◾ 特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍APPㅣ12月29日至2024年1月1日
◾40元私品茶25杯588元，5.9折（原價40元、特價24元）
◾55元私品茶18杯588元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾65元私品茶15杯588元，6折（原價65元、特價39元）
◾霜淇淋20入588元，6折（原價49元、特價29元）
◾大杯特濃美式65杯2024元，5.7折（原價55元、特價31元）
◾大杯特濃拿鐵55杯2024元，5.7折（原價65元、特價37元）
◾大杯美式＋大杯單品美式各27杯2024元，5.2折（每組原價145元、特價75元）
◾大杯拿鐵＋大杯單品拿鐵各23杯2024元，5.3折（每組原價165元、特價88元）
📍APP優惠趣領券｜即日起至2024年1月1日
◾大杯單品美式買1送1優惠券，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買1送1優惠券，5折（原價110元、特價55元）
◾霜淇淋2支59元優惠券，6折（原價49元、特價30元）
🟡萊爾富
📍門市、APP｜12月31日至2024年1月1日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元）
◾大杯特濃美式20杯666元，6.1折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵15杯666元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾特大杯冰美式20杯666元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯冰拿鐵15杯666元，6.3折（原價70元、特價44元）
🟡OKmart
📍門市｜12月31日、2024年1月1日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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