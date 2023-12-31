跨年夜開喝！7-11美式25元、全家買1送1　元旦「提神拿鐵」買1送1

7-11、全家跨年優惠！美式買1送1、拿鐵寄杯37元　霜淇淋2支59元

▲4大超商跨年咖啡優惠整理，7-11、全家祭出「咖啡、霜淇淋」買一送一等好康。（圖／業者提供）
▲4大超商跨年咖啡優惠整理，7-11、全家祭出「咖啡、霜淇淋」買一送一等好康。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

謝謝2023年的自己，辛苦了！跨年夜迎接2024年，4大超商都推出跨年咖啡優惠，7-11門市有拿鐵第2杯6折，線上寄杯祭出濃萃美式買7送7；全家門市特大杯美式買1送1，另有特濃拿鐵線上寄杯平均37元。多杯組合怎麼買才划算，《NOWnews》精算每杯原價、平均特價，一文看懂折扣現省多少錢。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至2024年1月9日
大杯拿鐵、厚乳拿鐵、大杯熱卡布奇諾、CITY PEARL珍珠含奶全系列、現萃茶奶茶，任選第2杯6折，換算下來單杯約8折，以下舉熱門飲品代表試算：

◾大杯拿鐵第2杯6折，約8折（原價55元、特價44元）

◾大杯厚乳拿鐵第2杯6折，約8折（原價65元、特價52元）

◾大杯卡布奇諾第2杯6折，約8折（原價55元、特價44元）

◾大杯經典純奶茶第2杯6折，約8折（原價50元、特價40元）

◾大杯黑糖珍珠撞奶第2杯6折，約8折（原價60元、特價48元）

📍門市｜即日起至2024年1月1日

◾GODIVA迦納熱巧克力2件140元，7.1折（原價99元、特價70元）

◾精品微醺威士忌拿鐵，8.9折（原價189元、特價169元）

▲跨年取暖和另一半來杯GODIVA熱巧克力，原價99元、特價2杯140元。（圖／業者提供）
▲跨年取暖和另一半來杯GODIVA熱巧克力，原價99元、特價2杯140元。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至2024年1月2日

◾濃萃美式買7送7，5折（原價50元、特價25元）

◾濃萃拿鐵買7送3，7折（原價60元、特價42元）

◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡買4送3，5.7折（原價80元、特價46元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3，5.7折（原價60元、特價34元）

◾香鑽水果茶買4送3，5.7折（原價70元、特價40元）

▲7-11跨年咖啡優惠限時開跑。（圖／業者提供）
▲7-11跨年咖啡優惠限時開跑。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至2024年1月2日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）

◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）

◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）

◾精品小農水果冰磚買1送1，5折（原價120元、特價60元）

◾精品冰燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）

▲7-11跨年咖啡優惠限時開跑。（圖／業者提供）
▲7-11跨年咖啡優惠限時開跑。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜即日起至2024年1月1日

◾ 特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）

▲全家跨年、元旦門市有「特大杯美式」買1送1。（圖／業者提供）
▲全家門市在跨年、元旦有「特大杯美式」買1送1。（圖／業者提供）
📍APPㅣ12月29日至2024年1月1日

◾40元私品茶25杯588元，5.9折（原價40元、特價24元）

◾55元私品茶18杯588元，5.9折（原價55元、特價33元）

◾65元私品茶15杯588元，6折（原價65元、特價39元）

◾霜淇淋20入588元，6折（原價49元、特價29元）

◾大杯特濃美式65杯2024元，5.7折（原價55元、特價31元）

◾大杯特濃拿鐵55杯2024元，5.7折（原價65元、特價37元）

◾大杯美式＋大杯單品美式各27杯2024元，5.2折（每組原價145元、特價75元）

◾大杯拿鐵＋大杯單品拿鐵各23杯2024元，5.3折（每組原價165元、特價88元）

▲全家特濃美式、特濃拿鐵逼近半價，平均單杯最低31元開喝。（圖／業者提供）
▲全家特濃美式、特濃拿鐵逼近半價，平均單杯最低31元開喝。（圖／業者提供）
📍APP優惠趣領券｜即日起至2024年1月1日

◾大杯單品美式買1送1優惠券，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯單品拿鐵買1送1優惠券，5折（原價110元、特價55元）

◾霜淇淋2支59元優惠券，6折（原價49元、特價30元）

▲全家APP「優惠趣」專區可領券，霜淇淋2支59元，相當於6折價。（圖／手機截圖）
▲全家APP「優惠趣」專區可領券，霜淇淋2支59元，相當於6折價。（圖／手機截圖）
 🟡萊爾富

📍門市、APP｜12月31日至2024年1月1日

◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）

◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元）

◾大杯特濃美式20杯666元，6.1折（原價55元、特價33元）

◾大杯特濃拿鐵15杯666元，6.8折（原價65元、特價44元）

◾特大杯冰美式20杯666元，5.6折（原價60元、特價33元）

◾特大杯冰拿鐵15杯666元，6.3折（原價70元、特價44元）

▲萊爾富大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元。（圖／業者提供）
▲萊爾富大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜12月31日、2024年1月1日

◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）

◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

▲因應即將到來的雙十節連假，OK超商現煮咖啡買2送1。（圖／OK提供）
▲OKmart因應跨年祭出美式、拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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