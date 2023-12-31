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2024新年快樂！LINE免費貼圖30組完整版　跨年祝福、元旦早安必備

▲跟2023年說晚安、2024新年快樂！LINE免費貼圖完整30組，跨年祝福、元旦早安限時下載。（圖／LINE、記者整理）
▲跟2023年說晚安、2024新年快樂！LINE免費貼圖完整30組，跨年祝福、元旦早安限時下載。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文／綜合報導

無論是和2023年說晚安貼圖，或是跨年夜互道2024新年快樂，歲末年終祝福貼圖關心親友最方便，一鍵就能快速傳達心意，輕鬆問候元旦早安。《NOWnews》整理LINE官方小舖2023免費貼圖，以及不在架上的隱藏版，合計30組全部打包免費下載。

🟡LINE貼圖小舖

📍金爸爸 x 人2跨界聯名．大貼圖陪你爽過年（點此下載）
下載期限：2024/01/25
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「金爸爸 x 人2跨界聯名．大貼圖陪你爽過年」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「金爸爸 x 人2跨界聯名．大貼圖陪你爽過年」。（圖／取自LINE）
📍LINE TV × 1G與珍妮的日常（點此下載）
下載期限：2024/01/24
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE TV × 1G與珍妮的日常」。（圖／取自LINE）
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📍日月光40th-智能福寶（點此下載）
下載期限：2024/01/25
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「日月光40th-智能福寶」。（圖／取自LINE）
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📍Suntory得利獅-真獅挺你篇（點此下載）
下載期限：2024/03/25
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「Suntory得利獅-真獅挺你篇」。（圖／取自LINE）
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📍衣芙 × 哈囉兔兔～聯名新年快樂（點此下載）
下載期限：2024/01/18
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「衣芙 × 哈囉兔兔～聯名新年快樂」。（圖／取自LINE）
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📍富邦 × 柴犬皮皮 暖萌過節慶（點此下載）
下載期限：2024/01/18
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「富邦 × 柴犬皮皮 暖萌過節慶」。（圖／取自LINE）
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📍Hokii浮誇系演出-實用日常（點此下載）
下載期限：2024/01/18
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「臺灣企銀 × Hokii浮誇系演出-實用日常」。（圖／取自LINE）
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📍華南銀行小n-上班日常（點此下載）
下載期限：2024/01/18
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「華南銀行小n-上班日常」。（圖／取自LINE）
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📍小三美日 x 短耳貓頭鷹陪你迎接新的一年（點此下載）
下載期限：2024/01/18
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「小三美日 x 短耳貓頭鷹陪你迎接新的一年」。（圖／取自LINE）
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📍台新銀行 x 啊熊啊兔 揪你歡樂動起來（點此下載）
下載期限：2024/01/18
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▲LINE免費貼圖「台新銀行 x 啊熊啊兔 揪你歡樂動起來」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「台新銀行 x 啊熊啊兔 揪你歡樂動起來」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 紅貴賓酷比（點此下載）
下載期限：2024/01/18
使用效期：90天
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▲▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 紅貴賓酷比」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 紅貴賓酷比」。（圖／取自LINE）
📍LINE 社群 × 日常的鵝言鵝語（點此連結）
下載期限：2024/1/10
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▲LINE免費貼圖「LINE 社群 × 日常的鵝言鵝語」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE 社群 × 日常的鵝言鵝語」。（圖／取自LINE）
📍跟著Co娃與小Co 歡樂過節動起來（點此連結）
下載期限：2024/1/11
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▲LINE免費貼圖「紐約狗狗 × 飛利浦水健康」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「紐約狗狗 × 飛利浦水健康」。（圖／取自LINE）
📍MONCLER PUPAZZO 節日限定貼圖（點此連結）
下載期限：2024/1/11
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▲LINE免費貼圖「MONCLER PUPAZZO 節日限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「MONCLER PUPAZZO 節日限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍路易威登 佳節限定貼圖（點此連結）
下載期限：2024/1/11
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▲LINE免費貼圖「路易威登 佳節限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「路易威登 佳節限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE TODAY 星座運勢 × 醜白兔（點此連結）
下載期限：2024/1/4
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▲LINE免費貼圖「LINE TODAY 星座運勢 × 醜白兔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE TODAY 星座運勢 × 醜白兔」。（圖／取自LINE）
📍AS 女鞋陪妳過節-年末節慶篇（點此連結）
下載期限：2024/1/4
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▲LINE免費貼圖「AS 女鞋陪妳過節-年末節慶篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「AS 女鞋陪妳過節-年末節慶篇」。（圖／取自LINE）
📍台中銀讚家族 用心過日子（點此連結）
下載期限：2024/1/4
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▲LINE免費貼圖「台中銀讚家族 用心過日子」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「台中銀讚家族 用心過日子」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍台灣房屋-房仲日常3.0（點此下載）
下載期限：2024/01/25
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「台灣房屋-房仲日常3.0」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「台灣房屋-房仲日常3.0」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店 × 周氏喵喵（點此下載）
下載期限：2024/01/17
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 周氏喵喵」。（圖／取自LINE）
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📍LINE購物 × 蝦米（點此下載）
下載期限：2024/01/07
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 蝦米」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 蝦米」。（圖／取自LINE）
📍113全中運×熊讚×摩沙熊Mosa Bear聯名貼圖（點此連結）
下載期限：2024/1/11
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▲LINE免費貼圖「113全中運×熊讚×摩沙熊Mosa Bear聯名貼圖」。（圖／取自LINE）
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📍LINE旅遊 × 蘇蘇喵（點此連結）
下載期限：2024/1/11
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▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 蘇蘇喵」。（圖／取自LINE）
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📍2024TIFA 玩獸第二彈！萬壽無疆（點此連結）
下載期限：2024/1/7
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▲LINE免費貼圖「2024TIFA 玩獸第二彈！萬壽無疆」。（圖／取自LINE）
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📍LINE購物護照★啪嘰與噗嘰聖誕跨年趴（點此連結）
下載期限：2024/1/5
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▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★啪嘰與噗嘰聖誕跨年趴」。（圖／取自LINE）
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📍三花棉寶來囉!陪你一起柔軟面對生活大小事（點此連結）
下載期限：2024/1/7
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▲LINE免費貼圖「三花棉寶來囉!陪你一起柔軟面對生活大小事」。（圖／取自LINE）
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📍OB嚴選×哈囉兔兔一同嗨翻2024（點此連結）
下載期限：2024/1/4
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▲LINE免費貼圖「OB嚴選×哈囉兔兔一同嗨翻2024」。（圖／取自LINE）
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📍高雄熊》 哈囉我來惹～（點此連結）
下載期限：2024/1/3
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▲LINE免費貼圖「高雄熊》 哈囉我來惹～」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「高雄熊》 哈囉我來惹～」。（圖／取自LINE）
📍Bubble2×進撃的巨人（點此連結）
下載期限：2024/1/9
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▲LINE免費貼圖「Bubble2×進撃的巨人」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「Bubble2×進撃的巨人」。（圖／取自LINE）

跨年貼圖來了！LINE「免費貼圖20組」下載　可愛兔兔祝新年快樂

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