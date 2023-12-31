2024跨年卡司、出場順序一覽！全台「演唱會、煙火」轉播線上看

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◼️演唱會時間：12月31日19:00至01:00
18:20至18:30開場歌手：Mavis瑪菲司
◼️主持人：LULU黃路梓茵、朵拉、威廉、風田
📌卡司名單、出場順序：
八三夭➔韋禮安➔盧廣仲➔MATZKA樂團➔HUSH➔徐佳瑩➔IT BOYZ＋歐開合唱團➔未來少女5團合體➔麋先生➔吳卓源➔華莎➔動力火車➔101煙火秀➔告五人＋樂興之時管絃樂團
◼️線上直播：
台北市政府YT、LINE TV、LINE TODAY、CATCHPLAY+、公視+、台北旅遊網FB
◼️電視轉播：
國內｜TVBS 56頻道、公視、TVBS精采台（MOD 311頻道）
海外｜TVBS Asia、美國中旺電視、中天頻道
🟡2024 桃園星際城跨年晚會
◼️演唱會時間：12月31日19:00至00:30
◼️主持人：宇珊、陳大天
📌卡司名單、出場順序：
19:00動力火車➔19:25丁噹➔19:55黃偉晉➔20:20熊仔➔20:45 Boom!怪物星人➔21:10瑪菲司Mavis➔21:20田亞霍➔21:50 Karencici➔22:10洪暐哲➔22:30 AcQUA源少年➔22:40 J.Sheon➔22:55陳昊森➔23:10閻奕格➔N.Flying（李承協、柳會勝）
◼️線上直播：
壹電視YT、樂遊桃園臉書
◼️電視轉播：
CH38 年代MUCH台、MOD 壹電視綜合台
🟡2024大新竹跨年公益晚會
◼️演唱會時間：12月31日18:00至00:30
◼️主持人：小鐘、梁赫群、何妤玟、圓圓
📌卡司名單、出場順序：
19:05同理Zunya➔19:15陳思瑋➔19:25張庭瑚➔19:35白安➔19:55婁峻碩➔20:15 Kevin廖柏雅➔20:40艾薇➔21:00 J.Sheon➔21:20白冰冰➔21:35張涵雅➔22:00李千娜➔22:15安心亞➔22:50彭佳慧➔23:15 Saturnday➔23:25 U:NUS➔23:40 Saturnday＋U:NUS➔00:10熊仔
◼️線上直播：
中視新聞YT、新竹縣政府FB、新竹市政府FB
◼️電視轉播：中視綜合台（20:00起直播）
🟡2024台中跨年夜幸福龍來
◼️演唱會時間：12月31日19:00至01:00
◼️主持人：阿KEN、蔡尚樺
📌卡司名單、出場順序：
19:00黃明志➔19:25芒果醬➔19:50蓋兒GAIL➔20:00張若凡➔20:15九澤CP➔20:45大嘻哈時代阿跨面、艾蜜莉、比杰➔21:00宇宙人➔21:45幻藍小熊➔22:00美秀集團➔22:30 Ozone➔22:40 JESSI➔23:20周湯豪➔倒數儀式➔00:05盧廣仲➔00:40晨悠
◼️線上直播：
My Video、三立新聞網YT、Vidol YT
◼️電視轉播：
CH30三立都會台、CH20台中資訊台、CH7台視、CH44高點綜合台、三立綜合台（MOD）、三立國際台（海外）
🟡2024麗寶跨年演唱會
◼️演唱會時間：12月31日20:00至00:30
◼️主持人：焦凡凡、小龜 楊程鈞
📌卡司名單、出場順序：
FEniX➔洪暐哲➔余凱揚➔ALL IN 5➔同理➔芒果醬➔阿夫、O.Dkizzya、阿跨面➔Kimberley陳芳語➔宇宙人➔八三夭➔煙火秀➔OZONE➔日光之橙
◼️線上直播：
麗寶樂園FB、三立新聞網YT、華視YT
◼️電視轉播：
三立台灣台、華視
🟡迎接2024全嘉藝起來跨年晚會
◼️演唱會時間：12月31日15:00至00:30
◼️主持人：巴鈺、夏和熙
📌卡司名單、出場順序：
15:00-21:00 曾梓淞➔翁鈺鈞➔邵阿咩➔董育君➔翊太樂團➔書帆➔DJ妖嬌➔王彙筑➔孫肇谷➔金志遙
21:00-00:30 街舞團體➔冰球樂團➔黃奕儒➔ACE➔王燦➔陳華➔呂植宇➔郭婷筠➔丁噹➔VERA
◼️線上直播：
嘉義+1 We Chiayi YT、嘉義+1 We Chiayi FB、四季線上、勇媽阿惠-黃敏惠 FB
◼️電視轉播：民視台灣台
🟡2024台南好YOUNG
◼️演唱會時間：12月31日18:00至01:00
◼️主持人：吳建恆、徐凱希
📌卡司名單（非出場順序）：金世正、VERIVERY、卡莉怪妞（壓軸）、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、閻奕格、李玉璽、蔡黃汝、大支、Tyson Yoshi、JADE、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、未來少女紫月光等。
◼️線上直播：
Hami Video、TVBS NEWS YT、臺南TODAY、台南市長黃偉哲FB
◼️電視轉播：TVBS 歡樂台42台
🟡2024高雄跨年晚會
◼️演唱會時間：12月31日18:15至00:45
◼️主持人：浩角翔起、莎莎
📌卡司名單、出場順序：
Angie安吉／林茉曦／徐暐翔➔洪佩瑜➔Ozone➔PINK FUN➔影子計劃➔康士坦的變化球➔家家➔吉那罐子 楊淑喻➔大象體操➔鼓鼓 呂思緯➔蕭秉治➔滅火器➔孫盛希➔Jeff Satur羅杰夫➔韋禮安➔謝金燕➔跨年倒數➔玖壹壹
◼️線上直播：
LINE TODAY、民視綜藝娛樂YT、高雄市政府FB、高雄旅遊網FB、陳其邁FB、四季線上
◼️電視轉播：
民視第一台、民視無線台（22:00起播）
MOD：民視006台、民視第一台（CH 316）
🟡2024花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
◼️演唱會時間：12月31日19:00至00:30
📌卡司名單、出場順序：
吸血蚊子➔柏霖➔Shawn尚融➔大Q秉洛➔文慧如➔阿蘭AC➔Real Life➔九九➔李東軒➔God Øne➔芮鯊➔小卡比➔秦宇子➔周予天➔品冠➔理想混蛋➔300秒煙火秀➔畢書盡
◼️線上直播：
三立新聞網YT、VIDOL YT、花蓮縣長徐榛蔚FB
◼️電視轉播：
三立戲劇台、台視綜合台、MTV台、洄瀾電視台、東亞電視台
🟡2024台東跨年晚會東漂去旅行
◼️演唱會時間：12月31日19:00至00:30
◼️主持人：黃豪平、咖啡糖賢齡
📌卡司名單、出場順序：
告五人➔魏如萱➔吳獻Osean➔派偉俊➔大淵MUTA➔李友廷➔張震嶽➔萬芳➔小春Kenzy➔楊乃文➔瘦子E.SO➔倒數、煙火秀➔陳綺貞
◼️線上直播：
緯來戲劇台、TVBS YT、食尚玩家YT、縣長饒慶鈴FB
◼️地點：台東海濱公園
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