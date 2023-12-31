2024跨年天氣預報！入夜轉冷「低溫下探12度」 降雨熱區出爐
今（31）日就是2023年最後一天！受到東北季風的影響，今天北部、東半部轉有局部短暫雨的天氣，中南部則是多雲時晴，而不少人今晚都會去參加跨年晚會的活動，甚至是迎接2024第一道曙光，氣象專家吳德榮表示，入夜之後，北台灣雨停、轉冷，今晚至明晨低溫可能下探12度，民眾有相關活動要記得保暖！
記者張嘉哲/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄中表示，今天早上截至5時3分，各縣市平地最低氣溫是新竹關西鎮12度，而根據歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天受到東北季風的影響，今天北部、東半部轉有局部短暫雨的天氣，氣溫越晚會越降，全台各地區今天氣溫，北部13至21度，中部15至27度，南部16至28度，東部15至28度。
吳德榮提到，明（1）日元旦北部多雲時晴、中南部晴時多雲，東半部多雲、偶有局部短暫降雨的機率，不過明天台北觀測站約可降至15度，北部沿海及部分平地則有降至12度的機率，民眾如果有跨年、追日出的行程的話，長時間在戶外活動，要注意衣著保暖。
至於什麼時候會回暖？吳德榮提到，週二（2）日各地晴朗穩定，清晨因「輻射冷卻」，局部平地仍有12度左右的最低氣溫，白天氣溫逐漸回升；不過週三（3日）又有一波強度類似、冷空氣偏弱的「東北季風」南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，週四過後都是早晚偏冷，白天氣溫逐漸回升的天氣型態，接著就是下週日（8日）會有一波冷空氣開始南下，但各國模擬強度並不一致、且差異很大，需持續觀察。