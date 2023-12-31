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吃不起！上海「天價話梅」2顆220元　官方1原因管不了

▲一名中國網友日前發文稱在上海一家店鋪購買兩顆話梅，價格為51.2元人民幣。（圖／翻攝自網路）
▲一名中國網友日前發文稱在上海一家店鋪購買兩顆話梅，價格為51.2元人民幣。（圖／翻攝自網路）

國際中心徐筱晴／綜合報導

話梅作為零食，常在人們閒話家常時一邊配著食用。不過近來有中國網友在社群平台表示，自己在中國上海某商場買了兩顆話梅，重量為16克，價格為51.2元人民幣（約台幣221元），一斤（中國一斤500公克）售價高達1600人民幣（約台幣6919元），引發熱議，不少網友表示，「確實吃不起」。

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綜合媒體報導，近日有網友在社群平台上發文表示，「兩顆話梅51.2元（人民幣），還有更離譜的物價嗎？」文章配圖顯示，一個塑膠袋中裝有兩顆話梅，旁邊的收據除了寫明消費時間為今年12月26日，地點為上海市普陀區環球港商場的「香港話梅大王」，還標示著「單價3.20（人民幣），數量16克，價格51.20（人民幣）。」

▲中國網友發文表示：「兩顆話梅51.2元（人民幣），還有更離譜的物價嗎？」（圖／翻攝自網路）
▲中國網友發文表示：「兩顆話梅51.2元（人民幣），還有更離譜的物價嗎？」（圖／翻攝自網路）
該名網友的貼文隨即獲得大量關注，在兩天之內就獲得將近1800次點讚、留言超過2700條。不少網友表示，「什麼神仙話梅啊，按克賣」「我的天，是我吃不起的東西。」「吃了可以延年益壽嗎？」該商家在大眾點評網的頁面評論區也湧進許多留言，網友表示被1600一斤的話梅價格所震驚。

不過「香港話梅大王」環球港店的一名工作人員向《上游新聞》表示，店裡的特選話梅王之所以賣1600一斤，是因為製作過程比較繁瑣，「梅子都是手工一個一個挑的，每個梅子表皮光滑，外觀不能有坑，原料用得比較好。」

工作人員稱，雖然價格較貴，但很多顧客皆是回頭客，指定要這種一斤1600元人民幣的「特選話梅王」，還有人更是一口氣買兩斤。

對此，中國市場監督管理部門工作人員表示，食品屬於市場定價，商家可以自行設定價格，只要價格有標示清楚，就不違法。

《上游新聞》記者爬文後發現，不少網友都表示曾遇過這種問題。一名網友12月初發文稱，當時他在同名店鋪買了1顆較大的話梅，結帳時發現要價57人民幣（約台幣246元）。

《大紀元》報導指出，上海「天價話梅」不斷被曝光。在今年2月時也傳出，上海網友在不同店購買話梅時遇到「天價」話梅。一名女性消費者稱買了半袋話梅，付款時竟然要400多人民幣，讓她十分驚訝。

中國人民大學法學院教授劉俊海表示，明碼定價並不是「擋箭牌」，定價時要考慮商品實際價值，不可隨意定價，損害消費者公平交易權。至於消費者，也要「睜大眼睛，看好錢袋子」。

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