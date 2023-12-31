吃不起！上海「天價話梅」2顆220元　官方1原因管不了

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友的貼文隨即獲得大量關注，在兩天之內就獲得將近1800次點讚、留言超過2700條。不少網友表示，「什麼神仙話梅啊，按克賣」「我的天，是我吃不起的東西。」「吃了可以延年益壽嗎？」該商家在大眾點評網的頁面評論區也湧進許多留言，網友表示被1600一斤的話梅價格所震驚。
不過「香港話梅大王」環球港店的一名工作人員向《上游新聞》表示，店裡的特選話梅王之所以賣1600一斤，是因為製作過程比較繁瑣，「梅子都是手工一個一個挑的，每個梅子表皮光滑，外觀不能有坑，原料用得比較好。」
工作人員稱，雖然價格較貴，但很多顧客皆是回頭客，指定要這種一斤1600元人民幣的「特選話梅王」，還有人更是一口氣買兩斤。
對此，中國市場監督管理部門工作人員表示，食品屬於市場定價，商家可以自行設定價格，只要價格有標示清楚，就不違法。
《上游新聞》記者爬文後發現，不少網友都表示曾遇過這種問題。一名網友12月初發文稱，當時他在同名店鋪買了1顆較大的話梅，結帳時發現要價57人民幣（約台幣246元）。
《大紀元》報導指出，上海「天價話梅」不斷被曝光。在今年2月時也傳出，上海網友在不同店購買話梅時遇到「天價」話梅。一名女性消費者稱買了半袋話梅，付款時竟然要400多人民幣，讓她十分驚訝。
中國人民大學法學院教授劉俊海表示，明碼定價並不是「擋箭牌」，定價時要考慮商品實際價值，不可隨意定價，損害消費者公平交易權。至於消費者，也要「睜大眼睛，看好錢袋子」。