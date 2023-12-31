堅信兒活著！80歲嬤喪子10年、郵局竟真有孝親費？真相曝光藏洋蔥
台中市東區一名80多歲的獨居婦人，最近3年多來，每日都會到進化路某郵局提領100元，但近日卻不再出現，郵局方面經過了解，才得知婦人已病逝，而她每日所提領的100元，背後其實是一名員警，為了不戳破婦人兒子已過世的事實，每月提供3000元給郵局，甚至在該員警調職之後，郵局方面仍持續這份善心，真相讓人動容。
記者林盈君／綜合報導
據《TVBS新聞網》報導，該婦人的兒子於10年前因經商失敗輕生，婦人因此大受打擊，導致精神恍惚，不願相信兒子離世的事實，認為兒子仍在世。5年多前，婦人持一本已剪角作廢的存簿，到郵局欲提領100元，聲稱「兒子每月都會寄5000元」，但行員查詢後，發現帳戶內並無存款，婦人無法接受、不肯離去，郵局方面只好報警處理。
當時台中第三分局合作派出所一名50多歲巡佐，得知此消息之後，隔天返回郵局，自掏腰包3000元給郵局，表示希望婦人每次來提領時，都可以領到100元，並希望郵局方面可以稱讚「你兒子好孝順」。之後該巡佐調職至外縣市，郵局仍持續這份善心，每日讓婦人提領100元，直到近期婦人去世，這場「善意的謊言」才結束，背後真相曝光後，讓不少人為之感動。
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