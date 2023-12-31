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告別2023！上路小心南向地雷路段　西部國道用路人午後再出發

▲交通部高公局在 2023年12月30日至2024年1月1日展開交通疏導，包含高乘載、匝道封閉、暫停收費等各項措施。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲交通部高公局在 2023年12月30日至2024年1月1日展開交通疏導，包含高乘載、匝道封閉、暫停收費等各項措施。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者林志怡／台北報導

2023來到最後一天，各式跨年活動即將在今晚登場。交通部高公局預報員謝東宏表示，預估今（31）日南向車流較多，國道5號上午就會有車流湧現，用路人若需要使用西部國道，建議儘量在中午12點後出發；要通往國道5號、宜蘭地區的民眾，則建議在下午5點後出發。

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謝東宏說明，截至今日上午7時，國道交通量累計8.4百萬車公里，預估今日交通量將會累積至106百萬車公里，國道5號南向雪隧路段通過量已達5158輛次，但較112年的同期減少12%；針對各區目前路況，北區的龍潭、湖口，中區的霧峰、頭份，以及南區與國道5號的交通狀況大致正常。

關於今日的路況預測，謝東宏指出，北區上午的南向車流會較多，其中國道5號的南港系統－頭份路段上午會有車流湧現、持續到下午12點後逐漸舒緩，國道1號北向的園林－大華、南向的楊梅－新竹、國3南向的土城－關西在中午前也會有車流雍塞情況出現。

中西部方面，謝東宏說，國道1號南向的彰化系統－埔鹽系統、國道3號的南向快官－霧峰系統、南向的草屯－名間路段，上午12點以前也會出現車多情況；南區的國道1號南向的大灣－路竹、國道10號東向的鼎金系統－燕巢系統，有零星車流出現。

謝東宏建議，南向的用路人若需要使用西部國道，建議儘量在中午12點後出發，要通往國道5號、宜蘭地區的民眾，則建議在下午5點後出發；要行駛西部地區的民眾，國道1號、國道3號用路人可改走台61線，南投往台中地區的民眾則可改走台63線，霧峰往返台中地區可改走台74線或國道4號，至於宜蘭往返台北地區的用路人，可以改走台9線。

此外，謝東宏提醒，今日中午12點以前，國道1號的埔鹽系統與西螺的南向、國道5號的石碇、坪林南向有實施閘道封閉情況；中午後的12時到晚上9點前，國道1號的虎尾、埔鹽系統及國道3號的西濱北向也有閘道封閉，請用路人特別注意。

謝東宏表示，今天下午1點到晚上6點也針對國道5號的蘇澳－頭城北向路段進行3人以上高乘載管制措施，而國道在連假採取單一費率，國道3號的新竹系統－燕巢系統則有單一費率再打8折，且連假期間凌晨0點到清晨5點暫停收費。

對於連假用路，謝東宏呼籲，今日上午多路段會有濃霧出現、駕駛人務必開啟大燈，也建議民眾多使用公共運輸，上路也切勿疲勞駕駛、勿超速、勿酒駕，並全程繫好安全帶、保持適當行車間距，也善用高公局APP行車時間預測功能規劃行程，查詢即時路況、避免道路雍塞。

▲元旦連續假期匝道封閉時間及範圍。（圖／取自高公局官網）
▲元旦連續假期匝道封閉時間及範圍。（圖／取自高公局官網）

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