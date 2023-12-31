跨年夜結束秒開運！12星座「1月運勢」公開　獅子座整月狀況最佳

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一月對牡羊座的人來說，運氣還是比較好的，有時候運氣會下降，但你不必應付任何重大的負面後果，透過利用迄今為止所建立的知識、經驗和關係，將能夠克服命運中的任何低谷或危機，如果遇到困難，請回顧過去的自己，答案就在你的過去。 要準確地做你能做的事情就好，只有當你有足夠的精神和體力時，才能顧到你周圍的其他事情，小心點，因為你可能會因為試圖展現自己好的一面而陷入死胡同。
金牛座
金牛座會在一月面臨一連串的小困難，持續時間不長，也不是解決不了的問題，但如果你留到以後才處理，問題可能會逐漸變得更棘手，最好的方法就是遇到就馬上處理。與朋友的簡單交談可能會變成緊張的情況，或者可能會錯過重要的約會，而且這種情況很可能會一次又一次地發生。當你看到一個目標就在眼前時，採取全力以赴的行動似乎很重要，在與他人爭奪時，表現出你的競爭精神並全力以赴。
雙子座
雙子座在一月可能會陷入人際關係的困擾，的人際交往能力將在各種情況下受到考驗，你也許可以利用過去的經驗成功渡過難關，或者你可能會被棘手的對手抓住。即使你不放鬆警惕，你仍然可能因被擊中或被抓住而受到傷害，重要的是要有彈性，可以快速改變主意，不要擔心無論你多麼小心都無法避免的麻煩。
巨蟹座
巨蟹座一月份來說是個好月！將計劃付諸行動，升級你的生活環境，或讓你自己和周圍的人朝著積極的方向發展，這將是一個好主意，再試一次似乎是個好主意，特別是如果你過去嘗試過某件事並被拒絕的話。 這次能成功，無論是嗜好、工作還是飲食，都沒關係。 重要的是嘗試再次面對已經放棄的事情。
獅子座
一月獅子座的整體狀況良好，你的運氣似乎正在逐漸爬坡，下半月你很可能會在很多事情上取得好成績，喚醒你的挑戰精神，如果你在被拒絕之後再次嘗試，事情似乎會出奇地順利。要注意珍惜與家人、親戚、朋友相處的時間，強調透過交談溝通，傾聽對方的意見，然後展現自己的觀點，似乎會讓整個過程更順利，問題也會更少。
處女座
處女座的朋友能夠在一月面對並接受自己的缺點而不是視而不見似乎很重要，無論你是否被別人指出，是否在隨機時刻意識到它們。 這並不意味著您不關心自己的弱點或應該專注於自己的優勢。 可以說成為一個接受錯誤並能夠找到改進方法的人可以帶來個人成長。 無論是工作、金錢或健康上的困難，重視能夠支持你的人都很重要。
天秤座
天秤寶寶如能對凡事表現出正面的態度，將會帶來好的結果，擁有自己解決問題的態度似乎很重要，而不是把問題留給別人或碰運氣， 另一方面，如果你把它留給別人，你以後也將不得不做同樣的事情，所以你需要小心。為同一目標而努力的同事會成為你可以依靠的人，這一系列的事件也會發生在你身上，你可能會發現自己一直充滿動力，採取大膽的行動通常會帶來好的結果，不要擔心周圍的人說什麼，只要堅持自己的信念就好了。
天蠍座
天蠍座一月需試著增加去可以展現真實自我的地方的機會。 如果你有一個可以展現你才華和魅力的地方，你就能更加閃耀，似乎是時候讓你周圍的人了解你隱藏在內心的天賦、魅力和特殊技能了。 你會在各種情況下引起注意。 不僅會受到關注，而且你的表現也會得到適當的認可。 這將帶來新的關係、工作機會和更多的機會。 請隨時不吝提出您的意見和建議。 當然，這一切都取決於合作夥伴，所以要注意不要得意忘形。 最好避免任何形式的挑釁，以免挖苦或故意建立敵人。
射手座
射手座將在一月面臨得到的結果可能不是你想要的，你可能會因為聽到與自己預期相反的結果而感到身心疲憊，以至於你的自信心很可能會降低。 將結果視為學習過程的一部分，並透過將其視為成長過程的一部分來克服它們。 下半月要小心，因為你的整體運氣可能會更糟，意想不到的事件和問題將會出現並阻礙你。 首先會在精神方面陷入困境，所以當感到煩躁或昏昏欲睡，不要讓它影響你，最好讓自己冷靜下來，仔細觀察周圍的環境，例如人們的動作和言語，試著客觀地看待問題。
摩羯座
1月份的摩羯寶寶應該以強烈的挑戰精神嘗試新事物。 然而，重要的是不要急，慢慢來面對手邊的任務。 不要試圖一次跳上很多台階。 制定計劃並穩步邁進才能獲得真正的成功。 如果你按照自己的時間表，與他人合作，一步一步進行，就必能實現。 向該領域的專業人士和專家尋求建議也是一個好主意。 當然，你不必放棄自己的做事方式，但當你聽取周圍人的意見，你的成功率很可能會增加。
水瓶座
對水瓶寶寶來說，1月似乎是周遭的環境變得更充實的好時機，除了有意識地購買需要和喜歡的東西之外，透過購買新的東西或重新裝修你的房間，你的生活會變得更加充實。 無論是在工作或私人生活中，有些關係有可能變得疏遠，沒必要追憶他們。提高你採取行動的能力可能是滿足你浪漫願望的關鍵，如果你大膽嘗試並與他們接觸，你可能會得到令人驚訝的正面回應。
雙魚座
1月的雙魚寶寶可能會發現目前正在做的各種事情比你預想的還要困難，你可能會對必須做出的選擇感到困惑和沮喪，是繼續、停止還是從頭開始。 然而，即使這樣的猶豫也可能在未來對你來說是個很好的經驗。 你會注意到一些創造性的想法，提出各種方法，並獲得知識、資訊和思考技能。 無論你前進或後退重新開始，在採取行動之前要清楚哪條路將幫助你成長。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。