一夜回到解放前　中國人走資淘金熱

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他有提到一點頗值得讓大家反思，他說中國裡面的人在政府嚴打走資的狀況下，找到了一個相對安全的方法，那就是購買黃金。他又跟我說，他在牆內所認識的朋友一直正以不同途徑購買黃金，當中更有人冒着被騙的風險在淘寶上大購買。除此以外，他們都會不約而同的問我朋友香港的黃金行情如何，他們對以黃金走資此事直言不諱。
就如我上一篇文章所言，自從疫情封關以後中國經濟一直處於蕭條狀態。加上動態清零與河南銀行等事件，讓不少牆內的中國人希望「潤出去」。然而，中共一直想辦法不讓國民離開，直白一點是，人可以走，但錢要留。
所謂「上有政策；下有對策」，面對政府各種打擊走資的手段。牆內的中國人利用各種方式走資。除黃金外，找換店亦成為了他們走資的渠道。原來有業務在港，又或是生意上需要與香港往來的，早就由通關以後，一直透過找換將手上的人民幣現金慢慢透過香港流出去換成美元。
有本事，有財力能力的想走，沒能力則希望等到一份安穩的工作，讓自己無憂。面對經濟大衰退、外資撒離﹐失業率一直維持雙位數。不管是電商創業夢，還是到外資公司賺取高薪的小確幸都一一被政府所粉碎，只能退而求其次報考公務員。
今年全中國一共有303萬人報考公務員資格試，首次報考人數突破 300 萬人，超過3500人搶一個職位。可見大抵很多人員想在巨浪中找到一艘救生艇，這艘救生艇就是他們唯一寄望。可惜的是多個地方政府已因債務問題，大幅削減公務員薪酬，甚至精簡架構⋯⋯到底他們所憧憬的安穩夢又是否真的能實現？
一直都不敢想像如果有一天，中共這個造夢者再沒有財力與能力造夢給牆內的人。讓他們一覺醒來不再造夢，到底會是怎樣的光景？中共這一艘船正準備土崩瓦解，能夠解決的唯一方法就是印鈔。然而，在現實情況下印鈔只會加劇人民走資速度。當地方債台高築，大量現金外流只會令債務危機雪上加霜。債務泡沫爆破、現金流資金鏈斷裂、失業率長期雙位數情況下，這就是一個朝代終結的警號。
作者》張寧 香港青年，反送中後來台。
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