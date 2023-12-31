柯文哲憶父購地激動哽咽 賴清德緩頰：人是感情的動物
總統辯論會於昨日落幕，過程中民眾黨候選人柯文哲提到父親新竹購地，是為了兒子的疼愛，一度激動哽咽，對此民進黨候選人賴清德今（31）日受訪時緩頰說，人是感情的動物，碰到特別的人事物會感動流淚，就像自己之前回萬里，看到老師跟鄉親們都站出來支持他，也讓他感動掉淚，但可惜的是卻被柯扭曲為為房子流淚，希望柯能夠「人同此心，心同此理」，選戰倒數最後幾天，也期盼主軸回到國政論辯，這才是最重要的。
記者陳威叡／台北報導
柯文哲昨日辯論會上，提及父親在新竹購地一事，是希望他有一天他回新竹當新竹醫院院長，感慨這麼多年來人生的際遇，就是沒辦法符合父親的期望，講到激動處一度哽咽。
對此賴清德受訪表示，流眼淚是人之常情，就像他之前回到萬里，看到老師與父老鄉親都站出來支持他時，自己感動到流淚，卻被柯扭曲為為了房子流淚，而昨天柯文哲在辯論會上掉淚，他不會把這說成是為了土地，希望柯也能夠「人同此心，心同此理」，選戰倒數最後幾天，希望主軸回到國政論辯，這才是最重要的。
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