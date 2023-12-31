趙少康登《夜夜秀》被拱重現「膝蓋走路」 送賀瓏這禮物他嚇傻
國民黨副總統候選人趙少康昨（30）日晚間登上知名網路節目《賀瓏夜夜秀》，與主持人賀瓏進行對談，力搶年輕選民支持，其中賀瓏更準備「護膝」，邀請趙少康重現當年2020總統大選時的國民黨參選人韓國瑜「膝蓋走路」橋段，讓趙少康一臉尷尬回應，「你這不是老哏嗎？」，趙少康甚至驚喜送上「副總統辯論會貴賓證」，邀請賀瓏到場觀看，屆時有望看到賀瓏親臨副總統辯論會。
記者林怡昕／台北報導
趙少康昨天晚間缺席總統辯論會，原來是到知名網路節目《賀瓏夜夜秀》與賀瓏進行對談，其中，賀瓏更邀請趙少康，重現當年2020總統大選時的國民黨參選人韓國瑜「膝蓋走路」橋段，趙尷尬稱「你這不是老哏嗎？」，還說「男兒膝下有黃金沒聽過嗎？」沒想到賀瓏聽了之後，更嘲諷「但貴黨有人跪著在這裡走來走去啊。」趙少康也不甘示弱，「再澄清一次，他走來走去的時候我還不是貴黨人。」讓賀瓏聽了直呼「我真的太愛你了啦！」
而趙少康近日口誤事件頻傳，賀瓏更特別送上書籍《化「失言」轉成被秒稱讚的77個說話技巧》，狠狠嘲諷趙少康，而趙少康也有備而來，隨即從身後拿出一張「副總統辯論會貴賓證」，邀請賀瓏到場觀看，還親自幫賀瓏戴上。
讓賀瓏忍不住笑稱，「我像不像你們的青年軍？國民黨年輕的立委參選人！」趙少康則是歡迎賀瓏來參選，「而且最好當副總統！」賀瓏聽了之後又再酸一次趙少康，「因為你是總統嘛！我就知道！」讓趙少康是笑得超尷尬。
事後趙少康也在社群媒體發文，並放上與賀瓏手比「3」的合照，稱自己平常很少打領帶，為了上夜夜秀，特地約了髮型師打理，更繫上領帶跟賀瓏「比帥」，要大家拭目以待賀瓏成為副總統辯論會來賓。
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