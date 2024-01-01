元旦咖啡優惠！全家拿鐵「買3送3」可寄杯　全聯、星巴克買1送1

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📍APP｜限1月1日 10:00開賣，限全盈+PAY支付
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜即起至1月1日
◾ 特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍APP優惠趣領券｜即起至1月1日
◾大杯單品美式買1送1優惠券，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買1送1優惠券，5折（原價110元、特價55元）
◾霜淇淋2支59元優惠券，6折（原價49元、特價30元）
📍APPㅣ即起至1月1日
◾40元私品茶25杯588元，5.9折（原價40元、特價24元）
◾55元私品茶18杯588元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾65元私品茶15杯588元，6折（原價65元、特價39元）
◾霜淇淋20入588元，6折（原價49元、特價29元）
◾大杯特濃美式65杯2024元，5.7折（原價55元、特價31元）
◾大杯特濃拿鐵55杯2024元，5.7折（原價65元、特價37元）
◾大杯美式＋大杯單品美式各27杯2024元，5.2折（每組原價145元、特價75元）
◾大杯拿鐵＋大杯單品拿鐵各23杯2024元，5.3折（每組原價165元、特價88元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜1月2日至1月7日
◾大杯卡布奇諾6杯230元，7折（原價55元、特價38元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾熱脆酷摩卡／熱巧克力可可歐蕾6杯230元，7折（原價55元、特價38元）
◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵6杯340元，7.1折（原價80元、特價57元）
◾冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶6杯275元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾大杯美式2杯＋霜淇淋2支130元，6.9折（每組原價94元、特價65元）
◾大杯拿鐵2杯＋霜淇淋2支150元，7.2折（每組原價104元、特價75元）
◾四季春青茶／英式紅茶2杯+霜淇淋2支120元，7.1折（每組原價84元、特價60元）
◾冰可可2杯＋霜淇淋2支210元，7.1折（每組原價148元、特價105元）
📍門市｜即起至1月1日
◾GODIVA迦納熱巧克力2件140元，7.1折（原價99元、特價70元）
◾精品微醺威士忌拿鐵，8.9折（原價189元、特價169元）
📍APP｜即起至1月2日
◾濃萃美式買7送7，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買7送3，7折（原價60元、特價42元）
◾西西里風系列買4送3，5.7折（原價80元、特價46元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3，5.7折（原價60元、特價34元）
◾香鑽水果茶買4送3，5.7折（原價70元、特價40元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）
◾精品小農水果冰磚買1送1，5折（原價120元、特價60元）
◾精品冰燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡全聯
📍門市ㅣ1月1日
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡星巴克
1月2日開工限定，活動當天上午11時至晚間8時，特大杯飲料享買一送一，每人每次最多買二送二，優惠品項不包含星冰樂系列、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市、APP｜1月1日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元）
◾大杯特濃美式20杯666元，6.1折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵15杯666元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾特大杯冰美式20杯666元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯冰拿鐵15杯666元，6.3折（原價70元、特價44元）
🟡OKmart
📍門市｜1月1日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）