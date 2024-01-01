路跑／台灣人一生當中都要跑過一次！2024日本東京馬拉松3/3登場

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由於馬拉松是幾乎人人都可以參加的運動，沒有什麼限制，因此訓練體能成為關鍵，要參加「全馬」（42.195公里）、「半馬」（21公里），都十分需要體力，更別說「超馬」、「極地超馬」等，都是更難的項目。
東京馬拉松，自2007年2月18日舉辦，在這之前有「東京國際馬拉松」，於1980年設立，2006年為最後一屆。不過不管是東京馬或是東京國際馬，都可以看到東京的美景。
2024年東京馬拉松將於3月3日舉辦，跑者人數上限維持3萬8000人。8月14日開始報名，報名人數過多，就會改由抽籤。
2024東京馬拉松路線為：
1.馬拉松：
東京都庁～水道橋～上野広小路～神田～日本橋～浅草雷門～両国～
門前仲町～銀座～田町～日比谷～東京駅前・行幸通り
(日本田徑總會/官方認證賽事、世界田徑總會・AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）/認證賽事)
2) 10.7km：
東京都庁～水道橋～神田～日本橋
※紀錄並非公認
東京馬拉松也明定，比賽時間7小時，須參加全馬者，滿19歲以上，並能在6分30秒完賽。10.7km為16歲以上，能在1小時45分完賽者，可以參加。
東京馬官方網站也在12月21日宣布，前男子馬拉松世界紀錄保持人，人稱「喬神」的肯亞國手 Eliud Kipchoge 以及人生初馬就奪下倫敦馬女子冠軍，荷蘭選手Sifan Hassan也會參加。
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