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路跑／台灣人一生當中都要跑過一次！2024日本東京馬拉松3/3登場

▲2024東京馬拉松，不但開放報名，還降低費用。（圖／東京馬拉松官網）
▲2024東京馬拉松，不但開放報名，還降低費用。（圖／東京馬拉松官網）

記者吳政紘/綜合報導

被稱為是「台灣人一生當中都要跑過一次」的日本東京馬拉松，即將在2024年3月3日登場，不少台灣民眾都想參加，因為這次機會難得，不但是疫情過後最盛大，也不用PCR檢測，更不用填複雜的表格等，這次「東京馬」歡迎海外跑迷參加，報名費還降價，海外跑者，需用美元支付，2024年報名費為160美元（約新台幣4950元）。日本境內報名費為1萬6500日圓（約新台幣3600元）。

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日本東京馬拉松是世界六大馬拉松之一，其中包括波士頓馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松、若是再加上兩年一次的世界田徑錦標賽馬拉松與四年一次的奧運馬拉松，全部都參加可完成「馬拉松大滿貫」（World Marathon Majors）。

由於馬拉松是幾乎人人都可以參加的運動，沒有什麼限制，因此訓練體能成為關鍵，要參加「全馬」（42.195公里）、「半馬」（21公里），都十分需要體力，更別說「超馬」、「極地超馬」等，都是更難的項目。

東京馬拉松，自2007年2月18日舉辦，在這之前有「東京國際馬拉松」，於1980年設立，2006年為最後一屆。不過不管是東京馬或是東京國際馬，都可以看到東京的美景。

2024年東京馬拉松將於3月3日舉辦，跑者人數上限維持3萬8000人。8月14日開始報名，報名人數過多，就會改由抽籤。

2024東京馬拉松路線為：

1.馬拉松：
　東京都庁～水道橋～上野広小路～神田～日本橋～浅草雷門～両国～
　門前仲町～銀座～田町～日比谷～東京駅前・行幸通り
　(日本田徑總會/官方認證賽事、世界田徑總會・AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）/認證賽事)

2) 10.7km：
　東京都庁～水道橋～神田～日本橋
　※紀錄並非公認

▲2024東京馬拉松路線圖，整體貫穿整個東京都。（圖／東京馬拉松官網）
▲2024東京馬拉松路線圖，整體貫穿整個東京都。（圖／東京馬拉松官網）
東京馬拉松也明定，比賽時間7小時，須參加全馬者，滿19歲以上，並能在6分30秒完賽。10.7km為16歲以上，能在1小時45分完賽者，可以參加。

東京馬官方網站也在12月21日宣布，前男子馬拉松世界紀錄保持人，人稱「喬神」的肯亞國手 Eliud Kipchoge 以及人生初馬就奪下倫敦馬女子冠軍，荷蘭選手Sifan Hassan也會參加。

▲2024東京馬拉松，不但開放報名，還降低費用。（圖／東京馬拉松官網）
▲2024東京馬拉松，不但開放報名，還降低費用。（圖／東京馬拉松官網）
▲東京馬官方網站重磅宣布，前男子馬拉松世界紀錄保持人，人稱喬神的 Eliud Kipchoge 以及人生初馬就奪下倫敦馬女子冠軍，第二馬更擦身世界紀錄的荷蘭選手 Sifan Hassan 也會現身賽道。（圖／東京馬拉松官網）
▲東京馬官方網站重磅宣布，前男子馬拉松世界紀錄保持人，人稱喬神的 Eliud Kipchoge 以及人生初馬就奪下倫敦馬女子冠軍，第二馬更擦身世界紀錄的荷蘭選手 Sifan Hassan 也會現身賽道。（圖／東京馬拉松官網）
▲2024東京馬拉松，不但開放報名，還降低費用。（圖／東京馬拉松官網）
▲2024東京馬拉松，不但開放報名，還降低費用。（圖／東京馬拉松官網）
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