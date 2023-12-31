NBA／活塞終結恥辱28連敗 Cunningham如釋重負：這段時間很漫長
NBA底特律活塞今（31）日在主場以129：127擊敗多倫多暴龍，終結恥辱的28連敗，Cade Cunningham繳出30分、12助攻，成為帶隊贏球的功臣之一，賽後他蹲在地上激動不已，而教頭Monty Williams也說看到休息室球員狂歡，眼淚快要掉出來。
記者路皓惟/綜合報導
比賽進入到第四節，活塞打出一波11：2攻勢，一舉將領先拉開至雙位數。雖然暴龍在比賽尾聲追到5分差距，但活塞也頂住了暴龍的反撲。在贏球的那一刻，狀元Cunningham如釋重負，他蹲在地上，用雙手撐地。
Cunningham絕對是止敗的頭號功臣，整場比賽他拿到了30分12助攻，並且全場零失誤，單場助攻也追平生涯紀錄，同時是繼2007年Chauncey Billups之後，第一位繳出30分、10助攻、0失誤的活塞球員。
Cunningham表示：「我感覺非常棒，我們一直在奮戰。這段時間的連敗真的很漫長，但我很高興自己能成為這群不放棄的一分子。」
「我一生中待過很多次休息室，但這是我第一次遇到這樣的情況，」活塞隊教練Monty Williams賽後激動地說，「球員們都在尖叫，我差點流淚，我為我們的球員和休息室裡的每個人感到非常開心。」
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