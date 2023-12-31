吳慷仁「4萬人IG貼文全清空」！粉絲哀號求解 真相曝光尷尬了
金馬影帝吳慷仁憑著《富都青年》，首度入圍金馬獎就拿下影帝殊榮，和女友邵雨薇的互動，也是眾人關注焦點。有網友在Dcard上發文詢問，吳慷仁的IG貼文怎麼全部消失了，粉絲人數看起來也很不合理，底下有許多網友替原PO解答了。
記者薛羽彤／綜合報導
近日有網友在Dcard上發文詢問，「吳慷仁的IG貼文全部消失了？」原PO搜尋吳慷仁的IG發現完全沒有貼文，而且粉絲人數看起來也很不合理，發文求解「有人可以告訴我發生什麼事嗎？還是其實他的哀居本來就是這樣」，只見吳慷仁的個人頁面寫著演員吳慷仁，連陳綺貞、賈靜雯、梁靜茹等多個公眾帳號都有追蹤。
留言區紛紛有網友解答「他不是沒有唉居帳號嗎」、「這應該不是他本人辦的 會有名人放大頭貼是解析度差到爆炸的嗎」、「是真的吧 只是他沒在經營而已 我之前是因為模仿犯看到Netflix 小編tag這個帳號才追的」、「吳慷仁本人有説過他沒有IG只有FB哦！」「這個帳號很久很久之前就存在了 不是最近才有的新帳號 真的不是吳慷仁本人 他自己有澄清過」。事實上，吳慷仁2017年曾在臉書上澄清過，「我沒有instagram，以後也許會有，也可能不會」，而吳慷仁目前仍然無自己的IG帳號。
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