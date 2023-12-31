賴清德「災難」說發酵　侯友宜、朱立倫酸：內心想創台灣共和國

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然而賴清德說法已遭藍白陣營群起圍攻，侯友宜今（31）日上午在彰化參加婦女後援會活動時，再度提及此事。他表示前兩天政見會時，賴清德講「中華民國是神話」，當時他一度懷疑是失言，也對身為副總統竟鄙視、否定中華民國感到不解，昨天賴再講中華民國是災難，他生氣的說「什麼失言？連續講兩次就是內心的話！」
侯友宜激動說：「中華民國把台灣『顧牢牢』，賴清德當中華民國副總統，台灣的土地孕育你，你卻否定國家、否定中華民國憲法，其實內心就是要正名制憲、創造台灣共和國。」侯友宜說，人不能老是做忘恩負義的事情，中華民國孕育了賴清德，賴清德以前卻自稱務實台獨工作者，到現在理念完全沒變。他問，連美國都不贊成台獨，賴清德一旦台獨下去，會不會戰起來？
國民黨主席朱立倫說，不管賴清德想表達的災難，是指中華民國還是中華民國憲法，都讓人不敢置信，他問「一個在選中華民國總統的候選人，說自己的國家、自己的憲法是災難，怎麼有資格選我們的總統？這是沒人敢置信的一件事。」
朱立倫說，若賴清德當選，將來不可能愛中華民國、保護中華民國，還可能改掉中華民國憲法，因為台獨就是他心中永遠堅持的理念。賴清德昨天講的就是台獨理念、他今天已經要拋棄中華民國、把中華民國當災難，我們還能支持這樣的候選人嗎？
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