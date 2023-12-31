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賴清德「災難」說發酵　侯友宜、朱立倫酸：內心想創台灣共和國

▲侯友宜、朱立倫今在彰化合體立委候選人楊曜聽，兩人砲轟賴清德的「災難說」，是台獨思想的體現。（圖／國民黨中央黨部提供，2023.12.31）
▲侯友宜、朱立倫今在彰化合體立委候選人楊曜聽，兩人砲轟賴清德的「災難說」，是台獨思想的體現。（圖／國民黨中央黨部提供，2023.12.31）

記者顏幸如／彰化報導

民進黨總統候選人賴清德昨天辯論會的「災難說」發酵，國民黨總統候選人侯友宜和黨主席朱立倫今在彰化跑行程時，再度重砲賴清德根本不是失言，而是說出內心的台獨理念、想正名制憲的企圖，未來若當選就會拋棄中華民國、創造「台灣共和國」。

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民進黨總統候選人賴清德昨天在辯論會上提「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」事後他坦承口誤，指少講兩個字，把「中華民國憲法」講成「中華民國」。

然而賴清德說法已遭藍白陣營群起圍攻，侯友宜今（31）日上午在彰化參加婦女後援會活動時，再度提及此事。他表示前兩天政見會時，賴清德講「中華民國是神話」，當時他一度懷疑是失言，也對身為副總統竟鄙視、否定中華民國感到不解，昨天賴再講中華民國是災難，他生氣的說「什麼失言？連續講兩次就是內心的話！」

侯友宜激動說：「中華民國把台灣『顧牢牢』，賴清德當中華民國副總統，台灣的土地孕育你，你卻否定國家、否定中華民國憲法，其實內心就是要正名制憲、創造台灣共和國。」侯友宜說，人不能老是做忘恩負義的事情，中華民國孕育了賴清德，賴清德以前卻自稱務實台獨工作者，到現在理念完全沒變。他問，連美國都不贊成台獨，賴清德一旦台獨下去，會不會戰起來？ 

國民黨主席朱立倫說，不管賴清德想表達的災難，是指中華民國還是中華民國憲法，都讓人不敢置信，他問「一個在選中華民國總統的候選人，說自己的國家、自己的憲法是災難，怎麼有資格選我們的總統？這是沒人敢置信的一件事。」

朱立倫說，若賴清德當選，將來不可能愛中華民國、保護中華民國，還可能改掉中華民國憲法，因為台獨就是他心中永遠堅持的理念。賴清德昨天講的就是台獨理念、他今天已經要拋棄中華民國、把中華民國當災難，我們還能支持這樣的候選人嗎？

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