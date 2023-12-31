台北跨年備戰！超商「大門、冰箱門」全拆　全家狂開15台收銀機

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萊爾富北市信彩店門市為迎接跨年人潮，除了針對咖啡、拿鐵祭出2杯66元、2杯88元的優惠外，上午10點也將大門、玻璃櫥窗、冰箱門都拆除，就連貨架都裝上輪子備戰，萊爾富數位行銷處行銷企劃本部處長劉嘉銓指出，往年跨年夜進店人數都是平常10倍左右，今年適逢週末，預計人數會突破10倍，因此多增設2台收銀機、1個出口，結帳動線也會拉上紅龍。
劉嘉銓說，跨年夜民眾最愛購買的莫過於咖啡、餅乾、麵包和啤酒，銷量都是平日的8倍，雨具、暖暖包等生活用品甚至可達平日銷量的70倍，因此除了人力擴增10倍支援外，商品也全數備貨10倍，不怕民眾買不到，今日一早光是啤酒就已經堆滿在店門外；此外，適逢跨年夜人潮眾多，在營收方面，預估會比平日還要高10倍左右。
🟡7-11行動購物車開到101、借充電6元
台北信義區是跨年夜「一級戰區」，7-ELEVEN今年出動5個店外販售攤位，更有2台OPEN!行動購物車進駐，直接將6.5噸的2.0購物車停在101大樓旁，販售逾百種商品；另一台3.5噸的1.0購物車則在微風南山百貨和信義威秀影城天橋下。
跨年嗨整晚不怕手機沒電，全台共6千間7-11門市ibon機台可租借行動電源，原價1小時12元（24小時最高收費36元），即起輸入優惠碼「ibon」，享第一小時半價優惠6元，且能甲地借、乙地還。
🟡全家信義區門市發威、狂開15台收銀機
迎戰信義區人潮，全家位在信義區松壽路核心戰區的建鑫店，今年動員超過10倍人力，門市「火力全開」，一口氣開設15台收銀機，加快結帳速度。此外，為了方便民眾消費，全家建鑫店也在店外設置販售攤位，除了把咖啡機搬到門外，還有烤炸物、熱狗、酸辣燙等熱食區。
🟡OKmart跨年備貨增5倍、打卡送禮物
鎖定跨年10億商機，OKmart觀察發現，跨年人潮是平日3至5倍，其中以「咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、現滷熟食、炸雞」賣最好，業績最高可翻4倍。OKmove行動超商今年同樣在信義商圈門市駐點，推出「OKCAFE試飲專區」，現場打卡再送好禮。此外，全台OK超商門市在跨年、元旦兩天限定，大杯美式、大杯拿鐵同品項買2送1，單杯最低30元開喝。
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