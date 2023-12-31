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台北跨年備戰！超商「大門、冰箱門」全拆　全家狂開15台收銀機

▲台北101跨年晚會人潮爆量，附近萊爾富直接將店門拆除方面民眾進出、結帳。（圖／記者陳明安攝）
▲台北101跨年晚會人潮爆量，附近萊爾富直接將店門拆除方面民眾進出、結帳。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

2023年跨年夜適逢週末連假，跨年人潮可期，各大超商應對跨年人潮都上緊發條，而今（31）日為了迎接台北101跨年晚會人潮，鄰近台北市政府的萊爾富北市信彩店，門市上午10點就安排工人拆除大門及冰箱門玻璃，萊爾富表示，跨年也已增設10倍人力和備貨量，預計單日營收會是平常10倍。信義區的全家建鑫店更是一口氣增開15台收銀機，7-ELEVEN 今年則是在信義區出動5個店外販售攤，販售逾百種商品，迎接2024年。

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🟡萊爾富冰箱玻璃門全拆　啤酒堆滿店外
萊爾富北市信彩店門市為迎接跨年人潮，除了針對咖啡、拿鐵祭出2杯66元、2杯88元的優惠外，上午10點也將大門、玻璃櫥窗、冰箱門都拆除，就連貨架都裝上輪子備戰，萊爾富數位行銷處行銷企劃本部處長劉嘉銓指出，往年跨年夜進店人數都是平常10倍左右，今年適逢週末，預計人數會突破10倍，因此多增設2台收銀機、1個出口，結帳動線也會拉上紅龍。

劉嘉銓說，跨年夜民眾最愛購買的莫過於咖啡、餅乾、麵包和啤酒，銷量都是平日的8倍，雨具、暖暖包等生活用品甚至可達平日銷量的70倍，因此除了人力擴增10倍支援外，商品也全數備貨10倍，不怕民眾買不到，今日一早光是啤酒就已經堆滿在店門外；此外，適逢跨年夜人潮眾多，在營收方面，預估會比平日還要高10倍左右。

▲為了迎接跨年夜，萊爾富北市信彩店擴增10倍人力、商品，一早光是啤酒就已經堆滿在店門外。（圖／記者陳明安攝）
▲為了迎接跨年夜，萊爾富北市信彩店擴增10倍人力、商品，一早光是啤酒就已經堆滿在店門外。（圖／記者陳明安攝）
🟡7-11行動購物車開到101、借充電6元
台北信義區是跨年夜「一級戰區」，7-ELEVEN今年出動5個店外販售攤位，更有2台OPEN!行動購物車進駐，直接將6.5噸的2.0購物車停在101大樓旁，販售逾百種商品；另一台3.5噸的1.0購物車則在微風南山百貨和信義威秀影城天橋下。

跨年嗨整晚不怕手機沒電，全台共6千間7-11門市ibon機台可租借行動電源，原價1小時12元（24小時最高收費36元），即起輸入優惠碼「ibon」，享第一小時半價優惠6元，且能甲地借、乙地還。

▲7-11在跨年當天，「行動購物車2.0」進駐停放在101大樓旁。（圖／業者提供）
▲7-11在跨年當天，「行動購物車2.0」進駐停放在101大樓旁。（圖／業者提供）
🟡全家信義區門市發威、狂開15台收銀機
迎戰信義區人潮，全家位在信義區松壽路核心戰區的建鑫店，今年動員超過10倍人力，門市「火力全開」，一口氣開設15台收銀機，加快結帳速度。此外，為了方便民眾消費，全家建鑫店也在店外設置販售攤位，除了把咖啡機搬到門外，還有烤炸物、熱狗、酸辣燙等熱食區。

▲位在信義區松壽路的全家建鑫店，跨年當天狂開15台收銀機。（示意圖／業者提供）
▲位在信義區松壽路的全家建鑫店，跨年當天狂開15台收銀機。（示意圖／業者提供）
🟡OKmart跨年備貨增5倍、打卡送禮物
鎖定跨年10億商機，OKmart觀察發現，跨年人潮是平日3至5倍，其中以「咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、現滷熟食、炸雞」賣最好，業績最高可翻4倍。OKmove行動超商今年同樣在信義商圈門市駐點，推出「OKCAFE試飲專區」，現場打卡再送好禮。此外，全台OK超商門市在跨年、元旦兩天限定，大杯美式、大杯拿鐵同品項買2送1，單杯最低30元開喝。

▲補班日OKmart全台880門市為大家加油打氣，推出同品項咖啡買2送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲OKmart全台門市在跨年夜、元旦兩天，限定大杯美式、拿鐵買2送1。（圖／業者提供）

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