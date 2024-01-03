柯文哲的10大政見一次看！倡代理孕母解決少子化　生育補助發15萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲主張台灣要從代工產業轉型到以創新高附加價值的產業為主，發展人才紅利，人工智慧是未來20年要發展的產業。如何創造本土高薪工作，吸引國際企業、鼓勵企業創新、積極投資新創是重要關鍵。AI驅動產業轉型「資金、新創、人才」三箭齊發。發展AI產業的3大關鍵：國際資金匯集、台灣新創產業的發展、高階人才的培養。
二、勞動
柯文哲提出勞工政策四大綱領，包括企業賺錢，勞工加薪：儘速訂立《最低工資法》，以公式決定薪資漲幅；友善環境，保障勞權：增加勞工家庭照顧假、天數；年金改革，刻不容緩：檢討台灣社福制度如何永續，雇主提撥比例若願意再拉高，就由政府給稅率優惠；廣納人才，人權立國：已經屆齡退休卻還有能力工作、想工作的人，可以繼續找到合適的工作。
三、兩岸政策
在維持民主自由的政治制度之下，願意以對等尊嚴的方式和大陸展開交流，可以用「五個互相」原則和大陸相處，互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、互相諒解。
四、生育
在解決少子化生育政策，柯文哲提出政院專責統合部會、生育補助提高至15萬、育養津貼延至12歲，懷孕3月可領5萬、提升托育環境、育嬰假朝14周目標前進、政府提供租稅優惠鼓勵企業設置托育場所、提供首次購屋育兒家庭8-9成低利房屋貸款，由政府吸收前3年利息，以及每月提供每戶6000至8400元的租金補貼和優先入住社會住宅等，讓年輕人敢婚敢生、解除取卵法規限制，並將代理孕母納入人工生殖法。
五、教育
柯文哲主張推動13年一貫義務教育，由幼稚園開始、分科考試，納考國英數、為讓學生減壓，不再一試定江山、雙語師資由公費培育、雙語教材免費提供、關注弱勢落實教育平權、推動營樣午餐專法，確保學童營養滿分、公開透明實行高教改革。
六、國防
柯文哲主張沒有可靠自主的國防，無法與對岸對等有尊嚴的談判。支持國機國造、國艦國造等國防自主政策，兵役延長至1年，兵役以募兵制為主，徵兵制為輔，國防預算提升至GDP的3%。
七、體育
柯文哲主張，建立完整的運動產業鏈，確保體育的長期發展、成立國家體育發展基金，修訂運動產業發展條例，提高企業對體育捐獻的獎勵、補助制度、主動爭取2038亞運、提高國家訓練中心預算，建構完整的團隊，提高薪資，制定獎勵制度、提倡「體育強身，全民健身」，廣設綜合性運動場館、推展電子競技，與國際接軌、積極擴展運動產業。
八、能源
柯文哲主張，核二、核三延役，核四盡速完成體檢、2030年核能+再生能源等乾淨能源比例達40％、確保供電穩定，務實減碳，碳定價有效減排、減少燃油車輛，大力推動綠色運輸。
九、居住正義
大量興建社會住宅，了解在地需求，再將幼兒園、托老所或照護中心等公益空間納入社宅。單一房屋自住者採低稅率0.6%，但持有房子越多的人，稅就要越高。若願意將閒置空屋出租者，可以低利率課稅。推動「房東大赦」，房東不怕被補稅，才願意誠實申報、釋出更多空屋。對於房客的所得稅報稅，租屋支出將從一般列舉項目移至特別扣除額。
十、長照
逐年提高醫療衛生支出到GDP的8%，讓醫療本業可以收支平衡、提倡健康生活型態，推廣戒菸、減重與癌症篩檢、增加公費疫苗種類，有效預防疾病、落實家醫、分級、轉診、論人計酬，更要提高護理人員薪資，改善血汗醫療、65歲以上長者健保費全額補助、放寬自費醫療市場，公開透明讓人民享用最新醫療技術、提供全責醫護，讓住院看護免煩惱、老弱申請幫傭移工不須巴氏量表；失能申請照護移工，採取多元評估方式，簡化便民。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。