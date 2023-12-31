中華民國憲法沒有「九二共識」！賴清德：混為一談非常危險
民進黨總統候選人賴清德昨（30）日在公辦辯論會中提到，「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」，會後他承認口誤，誤將「中華民國憲法」講成「中華民國」。賴清德今（31）日在桃園受訪指出，中華民國憲法沒有九二共識，如果把九二共識跟中華民國憲法混為一談，這對台灣來講是非常危險的。
記者李春台／桃園報導
賴清德上午前往平鎮鎮安宮參拜，會前接受媒體訪問。針對昨日在辯論會上口誤，將「中華民國憲法」講成「中華民國」，引發熱議。賴清德表示，昨日辯論會上，他是唯一正面提出國政藍圖的候選人。 他批評國民黨總統候選人侯友宜主張「符合中華民國憲法的九二共識」，但問題是「中華民國憲法沒有九二共識，更何況九二共識已經被中國詮釋為一國兩制，如果把九二共識跟中華民國憲法混為一談，這對台灣來講是非常非常危險的」。
賴清德強調，侯友宜在電視政見會中把「中華民國憲法」跟「九二共識」混為一談，並說成是中華民國的護國神山，這種說法對台灣是危險的，未來他當總統，當然是根據中華民國的憲法，還有現行的法律推動國政，這些通通都沒有問題。
賴清德並提到，昨日辯論會中，侯友宜和柯文哲對於他提出的問題都實問虛答，包括「中華民國」跟「中華人民共和國」有沒有互相隸屬，以及要消滅「中華民國」的到底是共產黨還是民進黨？如果是民進黨的話，那為什麼民進黨已經連續兩次執政的機會，中華民國還在；如果是共產黨的話，為什麼侯、柯兩人不約而同都接受一個中國原則，一個是接受九二共識，一個是接受兩岸一家親，這些問題他們也沒有回答。
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