兩韓關係回不去！金正恩稱排除統一可能 揚言明年再射3偵察衛星
北韓勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議在30日閉幕，北韓領導人金正恩宣布，北韓2024年政策目標之一是發射額外3枚軍事偵察衛星，以推升北韓軍力，並稱目前已排除與南韓統一的可能性，北韓必須從根本上改變對南韓的原則。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《韓聯社》、《路透社》等媒體報導，北韓勞動黨中央委員會於26日開始，舉行2023年第九次、也是最後一次全體大會，此次年末會議為期5天，並於30日閉幕，議程包括總結2023年工作執行情況並研究2024年度發展方向。
金正恩在會議中提到，將藉由今年成功發射第一枚偵察衛星的經驗，2024年再發射三顆偵察衛星的任務，以大力推動空間科學技術的發展。
北韓表示，今年11月21日成功發射該國第一枚軍事偵察衛星，並傳回美國白宮、五角大樓及美軍基地和南韓「目標地區」的照片。此前經歷了2次失敗，其新型「千里馬1號」（Chollima-1）火箭墜毀在大海之中。
此外，金正恩還在演說中提到，朝鮮（北韓）堅持基於一個民族、一個國家、兩個制度的統一，但大韓民國（南韓）堅持的是實現吸收統一與體制統一的立場，兩者針對祖國統一的看法截然不同，表示朝韓關係不再是同一民族關係，而是敵對的兩個國家關係，並得出結論「與南韓統一是不可能的」。