跨年不想一個人過！小心「爽一下」惹病上身　事前自保措施一次看

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對於民眾跨年的「特殊活動」，葉忠智提醒，建議民眾還是要記得避免多重性伴侶，如果有發生性行為，務必做好基本防護，並使用保險套，且若民眾擔憂自己接觸對象有HIV風險，可以採取「事前預防性投藥」、自行購買藥物使用，但若發生計畫外的意外接觸，可以在72小時內使用事後預防性用藥。
葉忠智提醒，HIV感染後不會馬上有症狀，潛伏期可以長達1到10年之久，不少患者都是過了一段時間後、免疫不全反應才慢慢出現，所以如果民眾懷疑自己有感染風險，千萬部要等到症狀出現才檢驗，應在懷疑有接觸風險的性行為後，盡快使用曝露後預防藥物，並在第2、4、6週時進行檢驗。
對於HIV檢驗，葉忠智解釋，以前愛滋感染到能夠檢驗的空窗期長達3個月，但現在檢驗技術進步，2到6週以內即使完全沒有症狀，也有機會驗出來，現在衛生所等單位都有販售口腔黏膜、或是採血檢驗的HIV快篩，可以及早檢驗確認是否感染、並及早投藥治療，更有機會把病毒量壓到零、控制傳播機會。
不過，近期有一名外國男網紅疑似曾在國外與HIV感染者發生無套性行為。葉忠智說，雖然不清楚該位個案實際情況，但對於「與HIV感染者發生無套性行為，是否一定會造成HIV感染」一事，要看該位男性網紅是否有使用事前藥物預防、以及該位HIV感染者的疾病控制情況。
葉忠智解釋，HIV患者經過規律追蹤、治療與投藥，可以讓病毒達到「測不到」的程度，此時基本上是沒有傳染力的，即使發生無套性行為，依據過往的追蹤數據，感染率也僅有數萬分之一，不太可能發生，但若該位感染者並無良好的接受治療，就可能提高感染風險。
因此，葉忠智提醒，民眾若要保護自己，最重要的還是避免多重性伴侶，且使用保險套是最簡單又最容易的方法，且如果有疑慮，建議雙方都要使用曝露愛滋病毒病毒前預防性藥物，如果是後還是擔心自己有愛滋風險，3天內可使用曝露後預防性投藥、或是抽血追蹤一陣子。
葉忠智也提到，除了HIV與愛滋之外，梅毒、淋病、菜花也都是很普遍的性病，且同時還有疱疹病毒、猴痘等風險存在，民眾務必落實自我保護，才能安全健康的迎接2024年。