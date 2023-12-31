賴清德「中華民國災難說」惹議！朱立倫直指：賴清德就是想要台獨
民進黨總統候選人賴清德昨天在辯論會上，提「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難」，事後他坦承口誤，因為辯論時間緊迫，少講兩個字，把「中華民國憲法」講成「中華民國」，引發爭議。對此，國民黨主席朱立倫今（31）日認為，賴清德就是想要改掉憲法，就是要台獨。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫今天到彰化出席「楊曜聰花壇鄉聯合造勢大會」，受訪時指出，賴清德說中華民國是災難，或者事後改口稱是中華民國憲法是災難，都讓人不敢置信，一位中華民國總統的候選人，說自己的國家中華民國是災難，自己的憲法是災難，「那他怎麼有資格可以選總統呢？」
朱立倫認為，賴清德不可能來愛中華民國、保護中華民國，自己相信賴清德是想要改掉憲法，就是要台獨，這是他心中永遠支持的理念，昨天講的理念，就是他的台獨理念，「他（賴清德）今天已經要拋棄中華民國，把中華民國當災難，我們還能支持這樣的候選人嗎？」
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