影／詹皇關鍵追平球被判兩分 怒批：史提夫汪達都知道那球是三分
洛杉磯湖人今（31）日以106:108惜敗明尼蘇達灰狼，比賽最後2.3秒「詹皇」LeBron James命中關鍵投籃，但裁判透過回放後改判為兩分，也影響了比賽結果。賽後James痛批這是誤判，並直言：「史提夫·汪達（Stevie Wonder，盲人歌手）都看到那是三分了。」
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽末節戰局峰迴路轉，灰狼在最後36秒還領先7分，但之後James完成三分打、Jaden McDaniels又被吹技術犯規，湖人瞬間縮小到一個球權差距。之後James在攻防轉換中命中長距離投籃，裁判回看後認定是2分，湖人還差1分、之後被迫犯規，終場以2分之差輸球。
賽後出現更明顯的圖像，那一球確實十分接近，湖人方面相信James當時並未採線，對此詹皇本人賽後表達強烈不滿，「讓我感到沮喪的部分在於，我們影像輔助判決是用來幹嘛的？如果連看回放都能出錯了，那我們還需要這個幹嘛？」
「發生了什麼事？這麼明顯的一球都看不清，即便在出手後我的腳踩線了也不影響——一旦我出手了，無論下落時的腳在哪，都是有效的。所以，這很沒道理。那一球本來能追平，我們和西區第一的球隊打到最後一刻，（判決）讓我失望。」James如此說道。
James肯定自己那一球是三分，強調他的腳在三分線之後，「我的腳尖和三分線之間還有空間，你能清楚地看到白色的地板，史提夫·汪達都看到那是三分了，有人卻吃著火腿三明治（ham sandwich）就做出決定。」
湖人總教練Darvin Ham也力挺自家球星，稱球隊人員也看了影片，他們認為這是三分球，但是自己尊重裁判的決定，「裁判重播看了一次，我們場邊的人也重了一次，他們認為那是一個三分，儘管我的看法不同，但我們必須尊重結果）。」