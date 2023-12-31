睽違10年！黃色小鴨重磅重返高雄　陳其邁邀見證城市蛻變

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陳其邁回憶，10年前捷運輕軌簽約的時候，在整體興建歷經陳菊市長的努力，以及他上任後加速輕軌成圓，隨著明天通車在即，象徵捷運環狀路網美夢成真，其中也串連衛武營藝術文化中心落成，國際級的藝文場館滋潤南臺灣的文化建設，讓高雄脫離文化沙漠的形容，藉由黃色小鴨的回歸，重新了解10年來高雄徹底的翻轉變化。
陳其邁回顧1998年謝長廷市長提出「海洋首都」概念，向大海宣誓，重塑高雄城市美學，也開啟高雄蛻變的風貌，直到他擔任代理市長時，推倒高港的高牆，整體海岸邊隨著流行音樂中心、旅運大樓的落成，棧庫群、展覽館、總圖等建設，高雄的天際線有了重大改變，歷經10年的城市治理，將城市美學融入地景，因此市府再度邀請黃色小鴨在燈會亮相，見證亞洲新灣區的港灣城市新風貌。
黃色小鴨重返令人驚喜又期待，陳其邁透露，荷蘭藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）至高雄做此次場勘時，也覺得高雄變化很大，訝異這十年間進步。此次「冬日遊樂園」將有許多文化展演、市集等精彩活動，冬天的高雄特別適合旅遊，冬日陽光和煦、氣溫舒適宜人，提醒大家記得戴上太陽眼鏡，享受高雄熱情的陽光與濃厚人情味。
觀光局指出，2013年黃色小鴨首度造訪高雄，展期累積390萬參觀人次，創造10億元觀光產值。如今再度回歸，見證愛河灣10年蛻變，繼10年前打開光榮碼頭，迎接黃色小鴨首次航進高雄港，今年市府與港務公司合作，爭取開放高雄港16至18號碼頭，成為市民休閒公共空間、做為此次「冬日遊樂場」碼頭樂園場域，透過黃色小鴨國際IP，展現嶄新的港灣美景，讓高雄再次躍上國際舞台，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於2024年1月27至2/月25日舉行。