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侯友宜猛攻廢死罩門　侯辦喊話賴清德：像個男子漢別再閃躲問題

▲侯友宜出席與立委候選人楊曜聰花壇聯合造勢大會時，第三度提及廢死爭議。（圖／楊曜聰競總提供，2023.12.31）
▲侯友宜出席與立委候選人楊曜聰花壇聯合造勢大會時，第三度提及廢死爭議。（圖／楊曜聰競總提供，2023.12.31）

記者顏幸如／彰化報導

國民黨總統候選人侯友宜今天上午在彰化跑行程時，3度提到廢死爭議，他指出目前有38名定讞死囚待槍決，社會質疑「憑什麼用納稅人的錢養這些人」？並說總統蔡英文和副總統候選人蕭美琴都支持廢死，讓被害者家屬夜裡流淚，賴清德卻還在閃躲問題。侯辦則喊話賴清德，「請像個男子漢，說清楚支持廢死還是反對廢死」。

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侯友宜今（31）日上午在彰化市、花壇鄉、鹿港鎮出席造勢活動，3度提及廢死爭議。他先在婦女會後援會致詞時，舉一件殺警案為例，歹徒18年前被判死刑，至今尚未執行。侯友宜說，總統蔡英文及副總統候選人蕭美琴都支持廢死，因此民進黨政府不支持死刑，讓被害者家屬夜裡流淚，最近又發生一些社會事件，大家對廢死議題都很反感。

侯友宜說，自己是刑事警察出身，知道很多法官、檢察官及民眾因為沒在第一線接觸到被害死者家屬，因此支持廢死，讓家屬一輩子眼淚流不停。廢死造成刑責越判越輕，難怪詐騙集團越來越多，治安哪裡好得了？人民哪會有安全？「台灣人擔心戰爭就很嚴重了，還要面對治安問題」。他如果當選就任，將「依照法律規定，該怎麼辦就怎麼辦」，才能保護台灣的古意人。

▲侯友宜與國民黨主席朱立倫、彰化縣長王惠美一同出席楊曜聰花壇聯合造勢大會。（圖／楊曜聰競總提供，2023.12.31）
▲侯友宜與國民黨主席朱立倫、彰化縣長王惠美一同出席楊曜聰花壇聯合造勢大會。（圖／楊曜聰競總提供，2023.12.31）
侯友宜接著出席與立委候選人楊曜聰花壇聯合造勢大會，他上台致詞時，再度批評民進黨支持廢死，表示很多罪犯都很惡質。若不落實死刑，前面不伸張，後面就會有樣學樣。尤其38名死囚中，很多是他以前辦過的案件，有殺警的、有性侵致死的，自己離開警界已14年，這些人仍未被執行，對於辛苦執勤的員警無法交代。侯友宜強調他與對手立場不同，該處理的就會處理，詐騙案會在3年內少一半，他有氣魄有決心。讓民主不走回頭路。

侯友宜隨後到鹿港，陪立委候選人阮厚爵掃街，受訪時媒體問及，賴清德昨天在辯論會是否對廢死議題避重就輕？侯友宜說，賴清德最重要的兩個人蔡英文、蕭美琴都主張廢死，賴清德卻閃避問題、不願意正面回答，現在還有38名死刑犯沒執行，民進黨面對罪大惡極的人卻沒有動作，如何對被害者以及被害者家屬交代？

侯友宜競總發言人王敏旭喊話賴清德「請像個男子漢，說清楚支持廢死還是反對廢死」。他表示總統蔡英文過去被高中生問廢死，曾說「不需要依賴非常嚴厲的刑罰嚇阻犯罪」。賴蕭美琴擔任立委時主張「台灣應朝廢死努力」，不論是蔡英文、蕭美琴都表達過廢死態度，請賴清德不要再閃躲問題。

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