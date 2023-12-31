侯友宜猛攻廢死罩門　侯辦喊話賴清德：像個男子漢別再閃躲問題

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侯友宜說，自己是刑事警察出身，知道很多法官、檢察官及民眾因為沒在第一線接觸到被害死者家屬，因此支持廢死，讓家屬一輩子眼淚流不停。廢死造成刑責越判越輕，難怪詐騙集團越來越多，治安哪裡好得了？人民哪會有安全？「台灣人擔心戰爭就很嚴重了，還要面對治安問題」。他如果當選就任，將「依照法律規定，該怎麼辦就怎麼辦」，才能保護台灣的古意人。
侯友宜接著出席與立委候選人楊曜聰花壇聯合造勢大會，他上台致詞時，再度批評民進黨支持廢死，表示很多罪犯都很惡質。若不落實死刑，前面不伸張，後面就會有樣學樣。尤其38名死囚中，很多是他以前辦過的案件，有殺警的、有性侵致死的，自己離開警界已14年，這些人仍未被執行，對於辛苦執勤的員警無法交代。侯友宜強調他與對手立場不同，該處理的就會處理，詐騙案會在3年內少一半，他有氣魄有決心。讓民主不走回頭路。
侯友宜隨後到鹿港，陪立委候選人阮厚爵掃街，受訪時媒體問及，賴清德昨天在辯論會是否對廢死議題避重就輕？侯友宜說，賴清德最重要的兩個人蔡英文、蕭美琴都主張廢死，賴清德卻閃避問題、不願意正面回答，現在還有38名死刑犯沒執行，民進黨面對罪大惡極的人卻沒有動作，如何對被害者以及被害者家屬交代？
侯友宜競總發言人王敏旭喊話賴清德「請像個男子漢，說清楚支持廢死還是反對廢死」。他表示總統蔡英文過去被高中生問廢死，曾說「不需要依賴非常嚴厲的刑罰嚇阻犯罪」。賴蕭美琴擔任立委時主張「台灣應朝廢死努力」，不論是蔡英文、蕭美琴都表達過廢死態度，請賴清德不要再閃躲問題。
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