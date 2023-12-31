十年磨一劍！高雄輕軌賀成圓　元旦春節出遊免費搭乘

高雄環狀輕軌將於元旦辦理試營運啟航，從開工到全線通車，高雄輕軌可謂是十年磨一劍，為慶賀輕軌成圓，元旦起已營運路段（輕軌C32凱旋公園站-C1籬仔內站-C24愛河之心站）在各月台進出站刷卡可享免費搭乘，歡迎民眾多加利用。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄環狀輕軌全路網，於113年元旦下午試營運啟航活動後，自18時起全線成圓試營運，新增C25新上國小站、C26灣仔內站、C27鼎山街站、C28高雄高工站、C29樹德家商站、C30科工館站與C31聖功醫院站共7站，以福祿壽禧財五福臨門為主題巧思設計高雄輕軌候車站，並繼龍貓隧道之後，於C24至C32路段區間保留雨豆樹隧道，茂密樹蔭讓大順路成了深具特色的綠巨人隧道。
高雄市捷運局指出，高雄輕軌成圓後，為了避免月台及車廂人潮過於壅擠，造成刷卡不便，一律在月台進出站時刷卡，並從「計次收費」改為「里程計費」。自113年元旦起至2月25日間，為慶祝十年輕軌成圓，搭乘民眾進出月台刷卡不扣款，從元旦假期出遊、春節連假到元宵看燈會，都可以免費輕軌坐到飽。
捷運局表示，為提供民眾參加夢時代跨年活動最佳大眾運輸服務，高雄捷運及輕軌均延長營運時間，12月31日高雄捷運延長營運至翌日凌晨2:00，高雄輕軌延長營運時間至翌日凌晨1:30。此外，高雄輕軌12月31日當日下午17:00起至營運結束時間（凌晨1:30）止，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站均不開放旅客上下車。