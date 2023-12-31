NBA／勇士招牌「死亡五小」已不復在　Curry：得盡快找到可靠陣容

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不同於上一季勇士擁有聯盟最佳的先發陣容，但輪換深度不足；勇士這一季第二陣容發揮出色，反倒是主力球員低迷，沒有一套可靠的五人陣容能在最後階段來收官。
記者在賽後以此問題詢問Curry，這位超級球星也同意這樣的說法，認為勇士隊這一季很多時候都在進行陣容實驗，但仍未能找到解答。「這就是我們目前的問題，並且在賽季中逐漸顯現出來，我們進行了很多實驗，很多是被迫的，有些是為了確認球隊目前的位置，我們試圖找到自己的優勢並將其發揮出來。」
「但我們還沒找到一套穩定有效的陣容，這確實讓人沮喪，我們已經打了32場比賽，通常任何一支有競爭力的球隊、爭冠球隊都該找到答案了。」Curry說道，「因此在為時已晚之前，我們必須找到它。」
勇士在全盛時期，招牌的「死亡五小」曾經是他們在關鍵時刻的最強殺招，但隨著2019年重組，他們在這方面的優勢不再。2022年，Curry、Klay Thompson、Andrew Wiggins、Draymond Green、Kevon Looney這5人組曾在季後賽發揮作用，上賽季也是全聯盟最強五人組之一，但隨著本季多名球員狀態下滑，已經不起作用。
Jonathan Kuminga為首的年輕球員們，雖然的確給了勇士一些不同的陣容活力，但防守欠缺經驗，顯然還無法完全贏得Steve Kerr領導的教練團的信任。勇士似乎還需要一些時間去摸索，但時間卻已不等他們。