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2023體壇五大焦點 ／亞運3X3驚奇奪金　李智凱再現經典湯瑪士迴旋

▲杭州亞運3X3籃球金牌戰，林信寬投進致勝球，幫助中華隊奪金，成為2023年經典時刻之一。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運3X3籃球金牌戰，林信寬投進致勝球，幫助中華隊奪金，成為2023年經典時刻之一。（圖／中華奧會提供）

記者廖聿偉/綜合報導

2023年只剩下最後一天，《NOWnews今日新聞》也帶領讀者回顧今年台灣體壇的經典時刻，包括戴資穎、謝淑薇、亞運籃球3X3、李智凱和楊勇緯等中華英雄都繳出亮眼成績單，也值得讀者再度回味。

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中華3X3男籃亞運奪金寫歷史新頁

中華3X3男籃以2分之差逆襲成功，成為亞運3X3男籃新科金牌得主，寫下歷史新頁。其中T1聯盟雲豹狀元林信寬成為關鍵人物，他在四強戰絕殺韓國，又在金牌戰投進致勝兩罰，證明自己就是台灣籃球新生代的領軍人物之一。

▲戴資穎在2023羽球年終總決賽的女單冠軍戰上，擊敗西班牙名將馬琳（Carolina Marin）拿下冠軍。（圖／翻攝自戴資穎臉書 ）
▲戴資穎在2023羽球年終總決賽的女單冠軍戰上，擊敗西班牙名將馬琳（Carolina Marin）拿下冠軍。（圖／翻攝自戴資穎臉書 ）
戴資穎年終賽重返巔峰、瞄準巴黎奧運

「台灣一姐」戴資穎在年終賽奪冠，證明自己還是「世界球后」的實力，也替2023年劃下完美句點。世界羽球聯盟（BWF）明年首站賽事為超級1000系列馬來西亞公開賽，預計將於1月9日開打，「台灣一姐」戴資穎也將參賽，若她能順利奪冠，就有機會追平中國名將張寧在大馬賽的5冠紀錄，成為大馬賽史上最多冠球后，同時朝巴黎奧運邁進。

▲中華體操選手李智凱在杭州亞運拿下男子鞍馬金牌，完成二連霸，寫下歷史新猷。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華體操選手李智凱在杭州亞運拿下男子鞍馬金牌，完成二連霸，寫下歷史新猷。（圖／特派記者葉政勳攝）
李智凱亞運鞍馬金牌連霸

中華隊在杭州亞運競技體操共拿下1金2銅，李智凱包辦兩面獎牌，並在鞍馬項目完成二連霸，成為史上第一人，而他在場上再現招牌的「湯瑪士迴旋」，也成為本屆亞運中華隊的「金典時刻」。亞運連霸也多困難?翻開史冊檢視，史上只有一位選手能在亞運男子體操鞍馬項目連霸，且是在45年前，由中國選手在1974、1978年所締造。


▲112年體育精英獎舉行頒獎典禮，柔道男神楊勇緯三連霸「最佳男運動員」，也是體壇史上第一人。(江昭倫 攝)
▲112年體育精英獎舉行頒獎典禮，柔道男神楊勇緯三連霸「最佳男運動員」，也是體壇史上第一人。(江昭倫 攝)
楊勇緯隊史第100金

台灣「柔道男神」楊勇緯2023年大放異彩，在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽奪下隊史首金，而且同時也是中華隊亞運隊史第100面金牌的獲得者，年末更獲得112年度體育運動精英獎最佳男運動員，非常風光。明年他也將繼續瞄準巴黎奧運首金。

▲台灣網球名將謝淑薇和中國大陸新生代女網門面王欣瑜組成新「海峽組合」。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣網球名將謝淑薇和中國大陸新生代女網門面王欣瑜組成新「海峽組合」。（圖／美聯社／達志影像）
謝淑薇連續斬獲兩座大滿貫

台灣網球名將謝淑薇2023年成績出色，與中國女將王欣瑜和捷克老搭檔Barbora Strycova分別在法網及溫網的女雙項目奪冠，也入圍今年WTA的東山再起獎，輝煌生涯的成就又添一筆。37歲的謝淑薇，今年重返熱愛的WTA網球賽場，就連續斬獲法網、溫網兩座大滿貫雙打冠軍，也一度在大滿貫賽雙打拉出16連勝，在美網也打進4強，個人目前世界排名第6。

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