2023體壇五大焦點 ／亞運3X3驚奇奪金　李智凱再現經典湯瑪士迴旋

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中華3X3男籃以2分之差逆襲成功，成為亞運3X3男籃新科金牌得主，寫下歷史新頁。其中T1聯盟雲豹狀元林信寬成為關鍵人物，他在四強戰絕殺韓國，又在金牌戰投進致勝兩罰，證明自己就是台灣籃球新生代的領軍人物之一。
戴資穎年終賽重返巔峰、瞄準巴黎奧運
「台灣一姐」戴資穎在年終賽奪冠，證明自己還是「世界球后」的實力，也替2023年劃下完美句點。世界羽球聯盟（BWF）明年首站賽事為超級1000系列馬來西亞公開賽，預計將於1月9日開打，「台灣一姐」戴資穎也將參賽，若她能順利奪冠，就有機會追平中國名將張寧在大馬賽的5冠紀錄，成為大馬賽史上最多冠球后，同時朝巴黎奧運邁進。
李智凱亞運鞍馬金牌連霸
中華隊在杭州亞運競技體操共拿下1金2銅，李智凱包辦兩面獎牌，並在鞍馬項目完成二連霸，成為史上第一人，而他在場上再現招牌的「湯瑪士迴旋」，也成為本屆亞運中華隊的「金典時刻」。亞運連霸也多困難?翻開史冊檢視，史上只有一位選手能在亞運男子體操鞍馬項目連霸，且是在45年前，由中國選手在1974、1978年所締造。
楊勇緯隊史第100金
台灣「柔道男神」楊勇緯2023年大放異彩，在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽奪下隊史首金，而且同時也是中華隊亞運隊史第100面金牌的獲得者，年末更獲得112年度體育運動精英獎最佳男運動員，非常風光。明年他也將繼續瞄準巴黎奧運首金。
謝淑薇連續斬獲兩座大滿貫
台灣網球名將謝淑薇2023年成績出色，與中國女將王欣瑜和捷克老搭檔Barbora Strycova分別在法網及溫網的女雙項目奪冠，也入圍今年WTA的東山再起獎，輝煌生涯的成就又添一筆。37歲的謝淑薇，今年重返熱愛的WTA網球賽場，就連續斬獲法網、溫網兩座大滿貫雙打冠軍，也一度在大滿貫賽雙打拉出16連勝，在美網也打進4強，個人目前世界排名第6。