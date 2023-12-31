李亦伸專欄／湖人教練Darvin Ham為何被湖迷罵翻！誰能擔綱主控？

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很多「湖迷」跟我抱怨、討論：湖人教練Darvin Ham真的不會用人，也太偏愛三後衛調度，湖人需要換個出色合格教練。
在湖人各個社群，湖人球迷普遍也對Darvin Ham的用人、調度、執教和固執多所批評。我也認為Darvin Ham太平庸，用人、應變、調整確實有問題，他可以把用人、調度、攻防、體系調整得更好。
湖人有幾個關鍵問題和陣容缺陷，大家得先了解：
1、Darvin Ham手裡有多少牌可以打。
2、不是「三衛」陣容都不能用，也未必D'Angelo Russll、Austin Reaves、Taurean Prince三人同時上場，湖人攻防就會出狀況。
3、湖人的三分和防守一直是問題，三分很吃手氣，極度不穩，防守有一搭沒一搭，持續力不足。
4、另外就是湖人第4、第5得分點也是問題，由於湖人非常依靠LeBron James的持球、進攻、創造力，因此一旦湖人打不出持續穩定防守，三分外線手氣失靈，湖人進攻就會山現大漏洞。
5、湖人好像沒有Anthony Davis在場上，全隊防守就崩潰。
接下來我們來看看Darvin Ham的調度、用人、應變有什麼問題和缺陷。
一、湖人後場還真沒有人可以用。
D'Angelo Russell防守不行、對位吃虧、手感太差，湖人需要更動先發，Ham只能把Jarred Vanderbilt調上先發。這是Ham迫不得已做法，因為湖人手裡已經沒有牌可以打。
但這個調整有大問題，因為Jarred Vanderbilt外線太差，可以全放，Cam Reddish外線同樣不穩，也可以放，Anthony Davis在內線、高低位又處於被動，需要隊友傳球和空間，另一個先發Taurean Prince只是個3D，拉開空間射手，湖人先發進攻效率和空間肯定會出問題。
這是權宜之計，我不認為Max Christie可以勝任得分後衛和3D這個角色，他的投籃、三分球還可以，但同樣很不穩，而且防守經驗太嫩。
如果湖人能打出完美防守和無限換防、對位，掌握籃板和反擊節奏，空間問題或許還有解，但前提是湖人三分空位幾乎不能失常，這太困難也幾乎不可能。
二、Austin Reaves從替補出發，目前是對湖人最好調度。
D'Angelo Russell下先發，除了投籃不穩、三分起伏之外，最大考量是防守不行，對位都是漏洞，而且不會打無球。Austin Reaves是湖人第二持球點，僅次於老詹，從替補出發是Austin Reaves目前在湖人最重要角色、功能和定位，除非湖人還能找到一個第三穩定持球點和後衛，否則Austin Reaves從板凳出發是對湖人陣容、團隊最好調度。
D'Angelo Russell真的該出手，換Alex Caruso、Dejounte Murray都好，防守第一、有高度和持球能力，外線過得去，都會比D'Angelo Russell實用。
三、我認為Darvin Ham最大調度敗筆是用Jaxson Hayes，不用Christian Wood。
湖人需要一個替補長人，例行賽能幫助鞏固禁區、籃板、防守，還可以拉開空間，讓AD有喘息空間，季後賽能派上用場。Jaxson Hayes很認真、努力又有運動能力，但給他10-15分鐘上場時間和跑動，Hayes根本沒有改變比賽和帶來任何影響力能力，到了季後賽或關鍵比賽，Jaxson也很難上場。
Wood今年開季很多比賽證明他能防守，也能抓籃板，他值得給15-20分鐘上場時間，他能搭老詹、AD，可以拉開空間，也能打出很棒擋拆。
總結：
Darvin Ham執教能力平庸，幾個用人、細節都不好，但喜歡用三衛我是不認為有什麼大問題，那不是致命傷。Ham問題在於應變太慢，加上湖人手裡的牌都太單一，光是Jarred Vanderbilt、Cam Reddish兩人那種水準以下投籃能力和完全可以放空場上角色，就會讓湖人空間、陣容、進攻出現大問題。
加上D'Angelo Russell攻防都是負擔，只偶有佳作，這對湖人團隊戰力很難帶來幫助，更難打好先發控球角色。
我已經講了至少五周以上，湖人需要一個3D+能射守+第三持球點的後衛，Gabe Vincent一直躺在傷兵名單，下半季能不能打都不知道，這也是湖人一定要交易D'Angelo Russell，換一個會防守、有外線，最好還能擔任第三持球點後衛原因。
多一個好後衛，Darvin Ham就能看起來很高明很聰明，這是湖人接下來要馬上解決的困境。